Главный санврач рассказал, сколько секунд надо протирать руки антисептиком

Виктор Ляшко подчеркивает, что средство подействует лишь после 20-30 секунд протирания

В Минздраве призвали – не выходить без надобности на улицу, избегать лишних контактов и тщательно соблюдать правила гигиены.

В частности – часто мыть руки с мылом. Либо пользоваться антисептиками.

Протирать руки антисептиком надо в течении 20-30 секунд, подчеркнул главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Именно 20-30 секунд, которые мы втираем, приведет к тому, что антисептическое средство подействует на микроорганизмы и вирусы", – сказал Виктор Ляшко.

Кроме того, главный санитарный врач лично продемонстрировал, как именно надо опрыскивать антисептиком руки.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Киев стал лидером по распространению коронавируса. Как сообщает Минздрав Украины, здесь зафиксировано 29 зараженных.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 24 марта

На втором месте – Черновицкая область, здесь коронавирус выявлен у 25 человек, один случай – смертельный.

На третьем месте – Киевская область, здесь выявлено 15 зараженных, из них о десяти случаях стало известно в течение последних суток.

Всего же в Украине, по состоянию на 10:00 24 марта, зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Кроме того, мы писали о том, что полиция обнародовала статистику, как украинцы нарушают правила карантина, и каким образом правоохранители собираются реагировать на эти нарушения.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама