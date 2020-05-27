Главный санврач Украины Виктор Ляшко стал донором

Виктор Ляшко призвал всех, кто может, присоединиться к благотворительному донорству крови

Главный санитарный врач МОЗ Украины Виктор Ляшко в среду, 27 мая, сдал кровь в больнице Охматдет. Ляшко опубликовал соответсвующую информацию на своей странице в Facebook вместе с фото своего донорства.

"Сегодня утро началось со сдачи крови в национальной детской больнице "Охматдет".

Сейчас наше внимание приковано к преодолению эпидемии коронавирусной болезни. В то же время, потребность в донорской крови остается высокой.

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Призываю всех выделить время и стать донором. Этот несложный шаг может спасти жизнь и здоровье не одному человеку.

P. S. Совместными усилиями мы сможем все!", – написал Ляшко.

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Напомним, ранее Ляшко был возмущен тем, что руководители украинских медучреждений пренебрегают требованием сообщать обо всех зараженных коронавирусом медиках Государственной службе по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая.

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Кроме того, Ляшко объяснял, почему международные организации не закупили и не поставили Министерству здравоохранения Украины продукцию для противодействия распространению коронавируса, в том числе средства индивидуальной защиты.

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