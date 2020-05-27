Главный санврач Украины Виктор Ляшко стал донором

Главный санитарный врач МОЗ Украины Виктор Ляшко в среду, 27 мая, сдал кровь в больнице Охматдет. Ляшко опубликовал соответсвующую информацию на своей странице в Facebook вместе с фото своего донорства.
"Сегодня утро началось со сдачи крови в национальной детской больнице "Охматдет".
Сейчас наше внимание приковано к преодолению эпидемии коронавирусной болезни. В то же время, потребность в донорской крови остается высокой.
Призываю всех выделить время и стать донором. Этот несложный шаг может спасти жизнь и здоровье не одному человеку.
P. S. Совместными усилиями мы сможем все!", – написал Ляшко.
Напомним, ранее Ляшко был возмущен тем, что руководители украинских медучреждений пренебрегают требованием сообщать обо всех зараженных коронавирусом медиках Государственной службе по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая.
Кроме того, Ляшко объяснял, почему международные организации не закупили и не поставили Министерству здравоохранения Украины продукцию для противодействия распространению коронавируса, в том числе средства индивидуальной защиты.
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