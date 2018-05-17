Главред "РИА Новости Украина" признался в наличии российского гражданства

Сегодня, 15:51

Прокурор требует отправить Вышинского в СИЗО на 60 суток, а защита хочет для него электронный браслет или домашний арест

Кирилл Вышинский. Фото: Facebook
Кирилл Вышинский. Фото: Facebook

Подозреваемый в госизмене главный редактор российского информагентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого потребовала освободить Россия, признал, что у него есть российское гражданство.

Об этом он сказал на заседании Херсонского городского суда, которые рассматривает вопрос об избрании ему меры пресечения, передает "Крым. Реалии".

В свое оправдание на инкриминируемые ему действия по подготовке антиукраинских статей он отметил, что эти материалы не являются редакционными и авторы размещали их в рубрике "Точка зрения".

Отметим, что сторона обвинения требует арестовать Вышинского на 60 суток без права залога, а защита подозреваемого просит отказать в ходатайстве прокуроров и принять решение, например, по круглосуточному домашнему аресты или ношению браслета.

Как сообщалось, во время суда прокурор рассказал, в чем подозревают Вышинского, озвучив текст подозрения. Среди прочего ему инкриминируют создание антиукраинских статей, в которых призывается к вводу российских войск в Украину, созданию "Новороссии", изменению территориальной целостности страны.

Напомним, во вторник, 15 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации, и проводят следственные действия в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве.

Позже в СБУ сообщили, что руководителю "РИА Новости-Украина" объявлено о подозрении в государственной измене, а 16 мая его этапировали в Херсон. По его делу на допрос вызваны 47 свидетелей.
Россия, суд, гражданство, риа новости, вышинский

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Источник:

"Сегодня"

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