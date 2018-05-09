Главу "Россотрудничества" в Киеве облили зеленкой и фекалиями: появилось видео

Сегодня, 09:50

Константина Воробьева облили, когда о прибыл в Киев, чтобы участвовать в акции "Бессмертный полк"

Фото: facebook Роман Синицин
Фото: facebook Роман Синицин

Руководитель так называемого Российского центра науки и культуры в Киеве "Россотрудничество" Константин Воробьев стал объектом атаки проукраинских активистов, которые облили его зеленкой и фекалиями. Об этом сообщил в Facebook волонтер Родион Шовкошитный, опубликовав видео с Воробьевым.

По словам Шовкошитного, Воробьев планировал прийти на марш "Бессмертный полк".

"Это директор "Россатрудничества в Украине" Воробьев, русский шпион, то есть дипломат. Прилетел с Майорки попраздновать Победу в Киеве. Спонсор бессмертного полка, как раз туда и собирался. Я совершенно случайно оказался рядом. Сидел себе в машине, читал философские трактаты немецких классиков, как раз по радио играла композиция группы Пирятин — Арта. Вдруг что-то случилось, подлетают какие-то неизвестные патриоты, команда добра и радости С14 — и зеленкой его, и дерьмом его", — написал Шовкошитный.

В свою очередь аолонтер Роман Синицын опубликовал фото с Воробьевым, рассказав, что "команда радости добра и С14 прогуливаясь по Подолу и увидела зеленого руководителя россотрудничества, от которого очень воняло русским миром. Последний собирался на бессмертный полк, но передумал".

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Напомним, в январе 2018 года в Киеве активисты повесили замок и заперли на цепь ворота Российского центра науки и культуры "Россотрудничества". 

 А уже в феврале в Службе безопасности Украины заявили, что у них есть претензии к представительству Российского центра науки и культуры (Россотрудничества).
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"Сегодня"

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