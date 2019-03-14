Главы разведок США и Украины: Россия готова к новой агрессии

Американцы пообещали украинской разведке помощь в противодействии российской угрозе

Роберт Эшли и Василий Бурба. Фото: ГУР.

Главы разведок США и Украины: Россия готова к новой агрессии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a21/7e2/5c8a217e239bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a21/7e2/5c8a217e239bc.jpg 2019-03-14T11:43:00+02:00 Украина Американцы пообещали украинской разведке помощь в противодействии российской угрозе

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-полковник Василий Бурба провел переговоры с директором разведывательного управления Пентагона Робертом Эшли, руководством Центрального разведывательного управления и высокопоставленными чиновниками разведывательного сообщества США, сообщает пресс-служба ГУР.

Так, глава украинской разведки рассказал американским коллегам об агрессивных и провокационных действиях России на оккупированных территориях Украины и в Азово-Черноморском регионе.

"В ходе встречи начальник ГУР обсудил с американскими коллегами неопровержимые доказательства дальнейших намерений РФ дестабилизировать ситуацию в Украине, странах Европы и других регионах мира. По результатам визита был достигнут ряд договоренностей о сотрудничестве и помощи американской стороны в повышении возможностей Главного управления разведки Министерства обороны Украины противодействовать вооруженной агрессии РФ", – говорится в сообщении.

Напомним, в июне прошлого года из-за России в Киев съезжались главы военных разведок. Главной темой встречи была российская агрессия в Чернорморско-Азовском регионе. Черноморские страны встревожены новой растущей угрозой.

В то же время бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес на днях также говорил об угрозе странам Черноморского региона. Американский генерал не исключил, что если сейчас НАТО не примет меры, что следующей жертвой России может стать Одесса.

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