"Глаза плавятся": контактные линзы – один из способов "открыть входную дверь" для вируса COVID-19

COVID-19 может поражать глаза и сказываться на остроте зрения, считают офтальмологи во всем мире, коронавирус нового поколения может вызывать отечность, спазмы глазных мышц, нарушения в работе зрительного нерва, а также воспаления сетчатки. ВОЗ уже внесла поражение глаз в список частых симптомов COVID-19.

О том, как защитить зрение, расскажет ведущий специалист "Британского офтальмологического центра" доктор высшей категории Екатерина Ковригина.

Есть неопровержимые исследования, что один из легко доступных для вируса путей, – это слизистая оболочка глаза, некоторые источники говорят, что примерно 7-9 процентов случаев поражения человека коронавирусом – проявление в виде коронавирусного коньюктивита и в 87 процентах заражения пациенты использовали для ношения контактные линзы, причем неважно – однодневного или более длительного срока ношения.

При ношении любого вида контактных линз происходит воздействие материала контактной линзы на роговицу глаза, что неизбежно ведет к образованию микроцарапин как роговицы глаза, так и слизистой оболочки. Нарушается естественный защитный барьер для проникновения вируса и вирус легко проходит преграду.

Собственно говоря, контактная коррекция зрения – это технология ХХ века, и она не учитывает новые реалии, а также не рекомендована офтальмологами для постоянного ношения по многим причинам. Одна из них – глаз человека получает питание кислородом как раз из атмосферы, а контактная линза перекрывает нормальное питание глаза, и в микроскопе роговица пациента после 3-х лет ношения контактных линз имеет серьезные нарушения и часто является "открытыми воротами" для любой инфекции.

Дело в том что PH (мера кислотности) коронавируса нового типа совпадает с PH слезы, поэтому вирус, попав в глаза, задерживается там, а контактная линза активно этому действию "помогает". Вирус там задерживается, и глаза начинают "плавиться" так – как при серьезном поражении герпесом.

Из-за этого процесса ПЦР-анализ на коронавирус (метод диагностики инфекции, основывающийся на исследовании генетического материала) можно брать прямо со слизистой оболочки глаза.

COVID-19 целит в органы-мишени, и если есть проблемы с глазами, чему контактные линзы активно "помогают", то инфекция выльется в глазную патологию.

По словам доктора Екатерины Ковригиной, пациент может жаловаться на затуманивание зрения, различные пятна и искры перед глазами, к этому приводит поражение вирусом сетчатки глаза, сосудистой оболочки, а также зрительного нерва.

В то же время доктор Ковригина Екатерина обратила внимание, что негативное влияние на глаз оказывают и препараты, которыми лечат коронавирус, в частности, гидроксихлорин, испытания которого ранее ВОЗ приостановила из-за его токсичности. Доктор говорит, что ранее применение этого препарата всегда проходило под контролем офтальмолога Как правило, применение гидроксихлорина дает отсроченное поражение органа зрения через 3-6 месяцев после его постоянного приема. Это не означает, что все пациенты пострадают от приема этого препарата, но опасность существует.

Как защититься от поражения вирусом? На этот вопрос доктор Екатерина Ковригина рекомендует специалистам, работающим с большим количеством людей, соблюдать правила дезинфекции и носить защитные очки.

Люди с хорошим зрением оказываются в более преимущественном положении, им нет необходимости применять средства коррекции зрения, есть смысл сделать лазерную коррекцию зрения и убрать проблему ношения контактных линз навсегда.

Также предпочтительнее в этот период пользоваться очками, а не контактными линзами.

И, конечно, в случае проблемы со зрением не заниматься самолечением, а обратиться к специалистам.

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