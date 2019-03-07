Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Гнап снял свою кандидатуру с выборов президента

Сегодня, 19:03

Политик ранее заявил, что откажется от участия в президентской гонке в пользу Гриценко

Дмитрий Гнап с супругой Натальей Пономаревой. Фото: facebook.com/gnap.ua
Дмитрий Гнап с супругой Натальей Пономаревой. Фото: facebook.com/gnap.ua.
Гнап снял свою кандидатуру с выборов президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/948/20c/5c794820c21d4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/948/20c/5c794820c21d4.jpg Украина Политик ранее заявил, что откажется от участия в президентской гонке в пользу Гриценко

Кандидат в президенты Украины Дмитрий Гнап, который ранее сообщил, что снимает свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко, сообщил, что подал в Центральную избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов, передает "Радио Свобода".

"Да, я написал заявление в ЦИК", - сказал Гнап.

Ранее внефракционный народный депутат, кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов заявил о снятии своей кандидатуры в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Напомним, 1 марта с выборов президента снялся Андрей Садовый. Мэр Львова принял решение поддержать кандидата в президенты Анатолий Гриценко, анонсировав подписание соглашения с новым "партнером".

Вслед за ним еще один кандидат в президенты Украины заявил о готовности сняться с выборов. Лидер партии "Сила людей" Дмитрий Гнап, как и Садовый, снялся с выборов в пользу Гриценко. Уже сегодня он подал в ЦИК заявление о снятии с выборов.

7 марта – последний день, когда кандидаты в президенты могут сняться с выборов президента Украины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, гриценко, Гнап

Вы сейчас просматриваете новость " Гнап снял свою кандидатуру с выборов президента". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Добродомов заявил о снятии своей кандидатуры в президенты в пользу Гриценко

Сегодня, 18:33

Парламентарий отметил, что решение о снятии своей кандидатуры для него было непростым

Еще один кандидат в президенты намекнул о снятии с выборов

Сегодня, 17:06

Добродомов пригласил представителей СМИ под Центризбирком, чтоб сделать заявление

Мураев снялся с выборов президента и поддержал Вилкула

Сегодня, 16:49

До выборов осталось меньше месяца и кандидаты начинают сниматься и объединяться

В МинВОТ рассказали о последствиях введения санкций против наблюдателей на "выборах" в Крыму

Сегодня, 15:52

Санкции создают предпосылки для привлечения к ответственности в своих странах

Президенту предлагают изменить границы Донбасса

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Пенсии в Украине поднимут выше, чем обещали

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Гриценко сказал, кого назначит министром обороны

Медики раскрыли, кто больше подвержен болезни Альцгеймера

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Зеленский задел украинцев за живое: народ ответил слуге народа

Дрюк оказалась агентом украинской контрразведки,- СМИ
Загрузка...

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

Вчера, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

Вчера, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Медведчук: Украина должна поступить с Донбассом, как РФ с Чечней

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад