Гнап снял свою кандидатуру с выборов президента
Политик ранее заявил, что откажется от участия в президентской гонке в пользу Гриценко
Кандидат в президенты Украины Дмитрий Гнап, который ранее сообщил, что снимает свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко, сообщил, что подал в Центральную избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов, передает "Радио Свобода".
"Да, я написал заявление в ЦИК", - сказал Гнап.
Ранее внефракционный народный депутат, кандидат в президенты Украины Дмитрий Добродомов заявил о снятии своей кандидатуры в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.
Напомним, 1 марта с выборов президента снялся Андрей Садовый. Мэр Львова принял решение поддержать кандидата в президенты Анатолий Гриценко, анонсировав подписание соглашения с новым "партнером".
Вслед за ним еще один кандидат в президенты Украины заявил о готовности сняться с выборов. Лидер партии "Сила людей" Дмитрий Гнап, как и Садовый, снялся с выборов в пользу Гриценко. Уже сегодня он подал в ЦИК заявление о снятии с выборов.
7 марта – последний день, когда кандидаты в президенты могут сняться с выборов президента Украины.
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