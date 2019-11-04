Год без Гандзюк: что нужно знать о расследовании смерти активистки

В понедельник, 4 нобря исполнился год со дня смерти Екатерины Гандзюк. Активистка умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. Подробности этого страшного преступления, как проходило следствие и кто обвиняемые, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Кем была Екатерина Гандзюк

Екатерина Гандзюк родилась и всю жизнь прожила в Херсоне. Она была известной в городе политической и общественной активисткой, выполняла обязанности и. о. управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, а также занимала должность советника городского головы Херсона Владимира Николаенко.

Была активной участницей Помаранчевой революции в Киеве и Евромайдана в Херсоне. В 2006 году избиралась депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва от Блока Юлии Тимошенко. А в мае 2014 года – депутатом Херсонского городского совета по списку политической партии "Батькивщина", но уже в сентябре 2015 года была исключена из партийных рядов.

После оккупации Крыма Россией и начала войны на Донбассе работала помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области. Активистка неоднократно вступала в конфликты с чиновниками в регионе. После нападения она отказалась сотрудничать с херсонскими правоохранителями из-за недоверия к местной полиции.

Как это было: литр серной кислоты и банда бывших АТОшников

Подробности нападения на Гандзюк утром 31 июля 2018 года описал в своем Facebook брат журналиста Мустафы Найема Маси Найем.

"Это произошло когда она выходила из своего парадного. Парень был в черной футболке. Его кто-то таки нанял, у него была задача вылить кислоту Кате в лицо. С этой задачей парень справился – Катя в реанимации", – написал Маси Найем.

Было 8:30 утра. Ничего не подозревающая Катя Гандзюк, как обычно, шла на работу.

Нападавший не особенно прятался: его изображение зафиксировали объективы камер слежения, которые сразу же оказались в распоряжении полиции. Злоумышленник был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темную обувь. Кроме того, он оставил неподалеку от места преступления стеклянную банку с остатками едкого вещества, которым облил Гандзюк. А на банке – отпечатки своих пальцев.

Дело, которое изначально было квалифицировано как хулиганство, уже в тот же день, 31 июля, было переквалифицировано на ч. 2 ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенные с целью запугивания потерпевшего. Мало того, это дело взял под личный контроль тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Екатерина Гандзюк в больнице. Фото: Маси Найем

Правда, расследование началось с фальстарта. Подозреваемого задержали уже 3 августа – ранее судимый житель Херсона в 2011 году уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 185 ч.3. ("Кража, совершенная с проникновением в жилье"). Но как выяснилось, задержали не того: Геннадий Новиков не имел никакого отношения к этому преступлению, и подозреваемого отпустили из-под стражи.

Новым подозреваемым, непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк оказался Никита Грабчук – именно он, по версии следствия, выплеснул на Катю Гандзюк литр концентрированной серной кислоты. Сама Гандзюк запомнила нападавшего и впоследствии заявила, что это был именно Грабчук.

"Это тот, о котором говорят, что он облил кислотой. Я узнала того человека, о котором говорят (в полиции. – Ред.). Нет никаких сомнений в том, что все задержанные причастны", – рассказала Гандзюк 25 сентября. Пострадавшая заявила, что это было покушение на убийство.

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Второй подозреваемый, Виктор Горбунов, фигурирует в уголовном деле как человек, который купил кислоту. В течение месяца полиция арестовала кроме Грабчука и Горбунова еще троих людей по подозрению в причастности к этому жестокому преступлению: уже 23 августа суд избрал пятому подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, все задержанные были бывшими участниками АТО.

"Руководил этой группой 41-летний житель Херсонской области, бывший участник АТО, который последнее время занимался общественной деятельностью и является основателем местной организации участников АТО. Он использовал свой авторитет и задействовал для совершения преступления своих младших боевых побратимов, жителей Житомирской и Хмельницкой областей", – рассказал Вячеслав Аброськин.

Задержанные не особенно отпирались: четверо из них (кроме подозреваемого в организации) признались в совершении преступления.

"Их причастность к нападению на гр. Гандзюк, по версии следствия, подтверждается как собранными вещественными доказательствами, так и предоставленными свидетельствами", – сообщил 22 августа пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

Он также рассказал, что четверо из задержанных признались следователям, что получили предложение за денежное вознаграждение облить Катю Гандзюк кислотой. По словам спикера полиции, это предложение якобы поступило от пятого задержанного, с которым они проходили военную службу и который был их командиром. Однако, по словам Тракало, сам организатор от сотрудничества со следствием отказывается.

После смерти Гандзюк стало известно, чтоуголовное производство переквалифицировали в законченное умышленное убийство.

По информации, которую обнародовал 4 ноября в Facebook депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко, имя подозреваемого в организации нападения – Сергей Торбин.

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Следы привели в Херсонский облсовет

Смерть активистки вызвала волну возмущения в украинском обществе: в Херсоне и ряде других городов прошли митинги-реквиемы по Екатерине Гандзюк. И не только: международная реакция оказалась не менее бурной. Так, призвала власти Украины привлечь к ответственности виновных посол Великобритании в Украине Джудит Гоф, в ООН также резко отреагировали на смерть Гандзюк и призвали отчитаться о деле,от имени правительства США и американского народа обратилась к правительству Украины тогдашняя посол США в Украине Мари Йованович.

Их опасения были не напрасными: как выяснилось в феврале 2019 года, в этом деле оказался замешан высокопоставленный госчиновник. 11 февраля Генеральная прокуратура сообщила о подозрении главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства. По словам Юрия Луценко, у Мангера была личная неприязнь к девушке из-за ее активной позиции, препятствующей бизнес-интересам чиновника, и он решил ликвидировать Гандзюк, причинив максимальные физические и моральные страдания. Для осуществления своих замыслов он обратился к знакомым ему Алексею Левину и Игорю Павловскому с предложением найти исполнителей.

"Это короткая схема ключевых лиц этого дела… На указанное предложение Мангера и Павловский, и Левин ответили согласием. Для исполнения этого преступного плана Мангер дал Левину и Павловскому деньги в размере не менее 10 тысяч гривен для приобретения необходимых средств связи и закупки орудия убийства. Мангер согласовал с Левиным и Павловским сумму вознаграждения за убийство, в том числе за совершение нападения на Гандзюк не менее 5 тысяч 600 долларов. Остальную часть Левин и Павловский планировали оставить для собственного обогащения", – сказал Луценко.

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Сам Мангер заявил, что даже не знал лично погибшую и пообещал не бежать из Украины от следствия.15 февраляМангера арестовали до 3 марта с возможностью выйти под залог в 2,5 миллионов гривен.

Но в мартесуд отказался продлевать меру пресечения Мангеру, а в апреле ему изменили подозрение. Если раньше Мангера обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве, которое предусматривало лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение, то после смены подозрения на более "мягкую" статью 121 ч. 2 Уголовного кодекса (заказ избиения), в том случае, если вину чиновника удалось бы доказать, он получил бы от 7 до 10 лет.

"Достаточных доказательств о подозрении нет"

Первое заседание суда по делу Гандзюк прошло в Покровском районном суде Днепропетровской области 3 июня 2019 года. На скамье подсудимых оказались пять человек: Сергей Торбин, Владимир Васянович, Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук, которые обвинялись в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк (ст.27, ст.28 и ст.121 Уголовного кодекса Украины).

Сергей Торбин признал себя виновным в том, что организовал нападение на Гадзюк и пошел на сделку со следствием. А на следующий день, 4 июня, стало известно, что все пятеро обвиняемых признали себя виновными.Согласно обвинению, организатор нападения Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых к участию в покушении. Все они также подтвердили свое согласие на заключение сделки со следствием.

Сергей Торбин и Никита Грабчук получили по шесть лет тюрьмы, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по четыре года заключения, Виктору Горбунову дали три. Как сообщила на своей страничке в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, приговор вступил в силу 5 августа 2019 года

Но при этом в приговоре суда никоим образом не упоминалось имя Владислава Мангера. А значит, как отметил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, приговор пяти исполнителям преступления Мангера не касается.

"Верховный Суд признал, что приговор исполнителям нападения на Катерину Гандзюк не имеет никакого отношения к Владиславу Мангеру", – написал адвокат на своей страничке в Facebook.

Что касается Игоря Павловского, которому следствие инкриминирует умышленное сокрытие информации об убийстве Гандзюк, то 15 октября он вот уже в четвертый раз не явился на подготовительное заседание райсуда Одессы, мотивируя это пребыванием на больничном. Из-за чего слушание дело в который раз было перенесено.

Накануне скорбной даты в СБУ рассказали о сложностях расследования.

"Сложность этого преступления в том, что на сегодня основной организатор – подозреваемый Левин – находится в розыске. Надеемся, что в ближайшее время принятыми мерами СБУ, Интерпола он будет найден. Кроме того, чтобы сообщить о подозрении, кроме Мангера, другим подозреваемым, необходима доказательная база. Доказательствами могут быть показания свидетелей, показания потерпевших, другие доказательства, полученные в ходе работы по криминальному делу. К сожалению, достаточных доказательств для сообщения о подозрении другим заказчикам нет. Пока нет", – заявил 1 ноября 2019 года начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Богдан Тиводар в эфире в социально-политического шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

Между тем, Франция и Германия ожидают от украинских правоохранителей вынесения приговора заказчикам нападения. Об этом заявили в посольстве обеих стран.

"Год назад общественная активистка Екатерина Гандзюк стала жертвой нападения – ее умышленно облили кислотой и она погибла в результате полученных травм. Мы чтим память о ней. Как и ее близкие и семья, мы ожидаем суда и приговора заказчикам этого отвратительного преступления", – говорится в сообщении посольства Франции в Twitter от 4 ноября, в годовщину смерти активистки.

В посольстве Германии также заявили, что ожидают суда и приговора заказчикам.

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