Год без российский соцсетей: чем теперь пользуются украинцы и кто попал "под прицел" СБУ

Уже исполнился год, как в Украине под запрет попали российские соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также ряд популярных сайтов — mail.ru, yandex.ru, kinopoisk.ru и другие. Как выяснила "Сегодня", украинцы успешно "эмигрировали" из них, при этом ярым поклонникам соцсетей РФ блокировка не помешала пользоваться ими до сих пор.

Решение СНБО, блокирующее доступ к соцсетям, было принято 15 мая 2017 года в рамках введения очередных санкций против России и с целью усиления информационной безопасности Украины. Несмотря на запрет, многие украинцы продолжают ими пользоваться в обход блокировки. Например, вчера днем запрещенной соцсетью "ВКонтакте" одновременно пользовались чуть более 375 тысяч украинцев — это почти 1% всего населения страны! Ранее же, до введения запрета, ВК была в Украине самой популярной соцсетью, в ней было зарегистрировано более 27 млн страниц из Украины, а каждый день в соцсеть заходили 10 млн человек.

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Сразу после введения запрета силовики призвали интернет-провайдеров, не дожидаясь спецпроверок, заблокировать доступ. В большинстве случаев они выполнили это требование. Как рассказал "Сегодня" глава Интернет Ассоциации Украины Александр Федиенко, по его информации, не было ни одного интернет-провайдера, который был бы наказан за неисполнение норм по блокировке сайтов. При этом Федиенко уточнил:

"Сейчас информпространство страны можно отнести к понятию критической инфраструктуры. Изменилось ли что-то в нем или нет за это время — это должны изучать незаангажированные госструктуры, которые бы мониторили уровень влияния информации на социум. Но сейчас такой структуры у нас нет".

Также он признался, что на днях провел небольшое расследование.

"Некоторые из моих знакомых госслужащих "живут" в ВК. Я увидел, что человек, который говорит, что он рьяный противник ВК, был там вчера либо позавчера, либо 13 минут назад. Это говорит о том, что люди все равно туда заходят. Возможно, они заходят туда изучать аудиторию, может быть, считают, что врага нужно знать в лицо", — рассуждает Александр Федиенко.

В спецслужбах нам ответили, что практически все интернет-провайдеры оперативно выполнили требования. Но даже единицы компаний-нарушителей, которых поймали на ретрансляции запрещенных российских каналов (а не в открытом доступе к соцсетям), наказали предупреждением.

В то же время "под прицел" силовиков попали сотни украинцев, которые использовали запрещенные соцсети для пропаганды идей "ДНР" и "ЛНР", а также которые публично давали инструкции по обходу блокировки соцсетей и установке VPN-сервисов. Как рассказали "Сегодня" в СБУ, "трудовая" биография у таких граждан практически одинаковая: они были завербованы спецслужбами России, после чего стали администраторами сообществ в запрещенных соцсетях, а некоторые из них публично призывали обходить блокировку и давали подробные инструкции, как это сделать. Согласно госсреестру судебных решений, такие нарушители закона отделывались условными тюремными сроками.

Спустя год борьба за чистоту информпространства продолжается. В Мининформполитики "Сегодня" сообщили, что недавно по запросу журналистов обнародовали новый список из 21 интернет-ресурса, рекомендованного для запрета в Украине. В этот раз речь идет не о соцсетях, а об информационных "рупорах" самопровозглашенных республик и аннексированного Крыма. Как пояснили нам в министерстве, список названий пропагандистских сайтов уже передан в спецслужбы, и теперь дело за ними. Но, как убедилась "Сегодня", по состоянию на вчера все эти сайты-пропагандисты работали, рассказывая о "достижениях" псевдореспублик.

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"Переселение" народа

Тысячи украинцев, в том числе и те, чей бизнес продвигался с помощью соцсетей, в первые дни запрета запаниковали, что, мол, теперь понесут убытки. Но эти прогнозы не оправдались — люди массово "переехали" в "Фейсбук" (около 2,5 млн за первый месяц), где их там в шутку прозвали "переселенцами". В то же время в интернете начали активно продвигаться украинские соцсети, но успеха они не снискали.