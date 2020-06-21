"Год открытия маленьких городов": где этим летом ждут украинских туристов

Украина запустила долгожданное международное авиасообщение еще 15 июня, а значит, украинцы уже могут планировать провести свой отпуск на море. Однако большинство стран Евросоюза все еще оставляют ограничения для въезда иностранных туристов до июля, поэтому выбор курортов пока минимальный. В связи с этим ожидается повышенный спрос на путешествия внутри страны, рассказали сайту "Сегодня" в туроператоре "Kraina UA". Другой вопрос, что люди будут тратить на путешествия значительно меньше, чем до карантина.

"Сейчас, когда туры по Украине только начинают возобновляться, популярны однодневные загородные экскурсии из Киева. Это и "затопленная церковь" возле Ржищева, и различные маршруты по Черниговской области, поездки в Умань, Тясминский и Букский каньоны. Во второй половине лета мы планируем делать длительные поездки на 5-7 дней в виде небольшого отпуска. Это будут туры на Шацкие озера, на Азовское и Черное моря, в Карпаты, Закарпатье и на Днестр с его невероятными пейзажами", — говорят в компании.

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Специалисты также отметили, что очень перспективная в туристическом плане Винницкая область: там много достопримечательностей, замков, костелов, красивых природных мест. К примеру, ставка Гитлера "Вервольф", дворец Потоцких, дворец графа Ксидо, усадьба Потоцких и т.д.

В целом этот год станет годом открытия маленьких городов. Игорь Чава, аналитик в Агентстве туристических инициатив, рассказывает, что большинство украинцев, которые путешествуют по стране, бывали в топовых туристических городах — Львов, Харьков, Одесса. Вероятнее всего, теперь в эти города туристы будут ездить реже из-за большого скопления людей.

"Поэтому запрос в этом году будет на новые локации. Мотивация: новые города — новые впечатления, фото, заведения, а также эти города не переполнены туристами, более безопасны. Конечно, ради одной локации туристы не поедут, поэтому люди будут прокладывать себе маршруты маленькими городами, где они еще не были, но слышали о них. Пример — город Дрогобыч, куда приезжают туристы за историей и впечатлениями, посещая старейшее предприятие Украины — солеварный завод, который работает с XIV века. А затем путешествуют дальше, посещая город Борислав, где Рокфеллер имел свои фирмы; Нагуевичи, где родился Иван Франко и есть интересная аллея сказок для детей, средневековую крепость Тустань, которая была таможней в IX-XVI", — говорит Чава.

Андрей Заец, директор Международного кинофестиваля "Брукивка" в Каменце-Подольском, отметил, что интересным и недорогим для украинского туриста будет путешествие на различные фестивали в Каменце-Подольском, который славится не только большим количеством архитектурных памятников, но и является выдающимся украинским фестивальным центром.

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Фестиваль воздушных шаров в Каменец-Подольском / Фото: Getty Images

"Здесь проходят различные культурные мероприятия, этнографические, исторические, музыкальные, художественные, кино- и другие фестивали. Город не один год борется за звание фестивальной столицы Украины. Именно ради этих мероприятий в город ежегодно приезжают сотни тысяч туристов. Что может быть интересным для украинского туриста в 2020-2021 годах? Многодневные путешествия и сплавы по реке Днестр, комплексные туры-путешествия "Каменец-Подольский – Хотин – Черновцы – Каменец-Подольский", семейные полеты на воздушных шарах, экстремальные полеты на самолетах над старинным городом и "неформатные" экскурсии в формате "охота на ведьм", — говорит Заец.

Как в этом году провести отпуск в Украине: куда можно поехать и во сколько обойдется отдых, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

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