Год после убиства Окуевой: полиция установила иностранное происхождение оружия

Досудебное расследование продолжается, оно стоит на контроле, сообщили в полиции

Эксперты установили, что оружие, из которого ровно год назад убили пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Дудаева Амину Окуеву, иностранного производства. Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций ГУНП в Киевской области Николай Жукович, передает УНН.

"Досудебное расследование продолжается. Оно стоит на контроле. Сейчас баллистической экспертизой установлено, что оружие, которое нашли в поле недалеко от места убийства, и пули одинакового происхождения и это оружие иностранного производства", - сказал Жукович.

Напомним, в Киевской области 30 октября 2017 года возле поселка городского типа Глеваха в результате полученных ранений погибла украинский врач, общественная активистка и военнослужащая чеченского происхождения Амина Окуева. Ее автомобиль был обстрелян на железнодорожном переезде. Муж Амины, Адам Осмаев, который был в момент обстрела вместе со своей женой, также получил ранения, но остался жив.

Амина Окуева была участницей Революции достоинства и боевых действий на востоке Украины в составе батальона "Киев-2".

По факту убийства Окуевой прокуратура Киевской области зарегистрировала уголовное производство и его ход взяла на особый контроль. Для задержания злоумышленников в Киевской области и соседних регионах был введен оперативный план "Сирена". Через восемь дней на месте убийства журналисты обнаружили патроны российского производства.

Как заявлял член коллегии Министерства внутренних дел Украины, народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, на сегодняшний день основной версией следствия является месть со стороны российских группировок, которые действуют при поддержке российских спецслужб.

В то же время, пока ни МВД Украины, ни прокуратура Киевской области, которая держит расследование на личном контроле, о ходе расследования не отчитались.