Год программе "Муниципальная няня": стало известно, сколько украинцев обратились за услугой

Родители могут официально нанять няню для детей до трех лет и получать ежемесячную компенсацию

Няня должна быть опытной и доброй / Фото: Pexels

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Еще с января 2019 года в Украине начала работать новая государственная инициатива — "Муниципальная няня". По этой программе родители, у которых есть дети до трех лет, могут официально нанять на работу няню и получать за это ежемесячную компенсацию в размере 1779 грн (размер выплат приравнивается к минимальному прожиточному минимуму на детей до 6 лет). Об идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

За первые три месяца работы услугой воспользовалось всего 39 украинцев. Сейчас, по прошествии года, цифры намного выше. В Министерстве социальной политики на запрос сайта "Сегодня" ответили, что за услугой уже обратились более 8 тысяч человек.

"По оперативной информации департаментов социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций по назначению компенсации услуги по уходу за ребенком до трех лет "Муниципальная няня", в 2019 году обратилось 8306 человек, из них назначена компенсация 7698 лицам, отказано 172 лицам", — ответили в министерстве.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Муниципальная няня все популярнее: украинцы придумывают новые схемы заработка" .

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве уменьшилась очередь в детские садики. Подробности – в сюжете.

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