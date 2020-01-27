Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,85

Год программе "Муниципальная няня": стало известно, сколько украинцев обратились за услугой

27 января, 12:54

Анастасия Ищенко

Родители могут официально нанять няню для детей до трех лет и получать ежемесячную компенсацию

Няня должна быть опытной и доброй

Няня должна быть опытной и доброй / Фото: Pexels

Реклама

Еще с января 2019 года в Украине начала работать новая государственная инициатива — "Муниципальная няня". По этой программе родители, у которых есть дети до трех лет, могут официально нанять на работу няню и получать за это ежемесячную компенсацию в размере 1779 грн (размер выплат приравнивается к минимальному прожиточному минимуму на детей до 6 лет). Об идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

За первые три месяца работы услугой воспользовалось всего 39 украинцев. Сейчас, по прошествии года, цифры намного выше. В Министерстве социальной политики на запрос сайта "Сегодня" ответили, что за услугой уже обратились более 8 тысяч человек.

"По оперативной информации департаментов социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций по назначению компенсации услуги по уходу за ребенком до трех лет "Муниципальная няня", в 2019 году обратилось 8306 человек, из них назначена компенсация 7698 лицам, отказано 172 лицам", — ответили в министерстве.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Муниципальная няня все популярнее: украинцы придумывают новые схемы заработка" .

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве уменьшилась очередь в детские садики. Подробности – в сюжете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

компенсации ребенок выплаты няня муниципальная няня

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Одессе горе-мать забыла про детей: ребенок от отчаяния чуть не выпрыгнул из окна
В Одессе горе-мать забыла про детей: ребенок от отчаяния чуть не выпрыгнул из окнаОдесса
В Украину возвращается непогода: где и когда ждать снега и дождей
В Украину возвращается непогода: где и когда ждать снега и дождейУкраина
Кравчук: Донбасс Путин еще не взял – он сам может вернуться в Украину
Кравчук: Донбасс Путин еще не взял – он сам может вернуться в УкраинуПолитика
Суркова убрали из-за поражения Путина в Украине: эксперт объяснил ситуацию
Суркова убрали из-за поражения Путина в Украине: эксперт объяснил ситуациюУкраина
Циклон несет снег и дожди: в Украине резко изменится погода
Циклон несет снег и дожди: в Украине резко изменится погодаУкраина
Деньги дешевеют: сколько можно будет заработать на депозитах в 2020 году
Деньги дешевеют: сколько можно будет заработать на депозитах в 2020 годуФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...