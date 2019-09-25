Год со старта Новой украинской школы: что имеем

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

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Концепция Новой украинской школы усиленно внедряется в стране уже чуть больше года. По системе НУШ в сентябре этого года начали учиться около 900 тыс. детей. Из них примерно 433 тыс. — в первых классах, а остальные — во вторых. При этом если в этом году из госбюджета на поддержку реформы власти выделили 1,2 млрд грн, то в следующем собираются уже 1,4 млрд. И хотя за это время реформа успела обрасти скандалами с не вовремя доставленными учебниками, некачественными одноместными партами и наборами Lego "под ключ", в целом она была вполне дружелюбно воспринята народом. Что думают дети и родители об обновленной школьной программе, выяснили "Сегодня".

Родители довольны

Согласно свежему опросу правительственного контактного центра, большинство граждан (88%) в курсе о концепции НУШ, 9% слышали о ней и только 2% ничего не знают. При этом чаще всего украинцы получали информацию о реформе из интернета (39%) или же в самой школе (25%). Лучше всего народ осведомлен о поступлении в первый класс по месту жительства, а еще — о переподготовке учителей в соответствии с обновленными требованиями. Также много знают о компетентностном обучении, новых программах для начальной школы, введении 12-летки и конкурсных выборах директоров.

Отучив своих первоклассников в НУШ, больше половины родителей остались вполне довольны их уровнем знаний и навыков: об этом заявили 67% опрошенных. Однако четверть все же результат учебы не устроил.

"По мнению родителей, наиболее эффективно у детей развивают эмоциональный интеллект, навыки работы в команде и умение исследовать мир", — отмечают авторы исследования.

Также те, чьи дети ходили в НУШ, рассказывают, что во время уроков их малышам дают больше свободы, они много двигаются, их успехи не сравнивают с другими, а оценивают, отталкиваясь от личного роста, учителя же на уроках часто используют для обучения гаджеты. При этом большинство родителей (67%) замечают, что первоклашкам интересно ходить на уроки, и только 12% — что те делают это нехотя.

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Дети за математику

Новая школа полюбилась и самим первоклашкам —— с весьма неожиданной стороны. По результатам исследования Института образовательной аналитики, около 94% малышей хотя бы раз в неделю с восторгом и вдохновением рассказывали членам семьи о своих одноклассниках, а 90% — об учителях. Также оказалось, что самые любимые предметы школьников НУШ — это "Я исследую мир" и математика. Около 85% с восхищением отзывались о первой дисциплине, а 84% — о второй.

Учителя: "Стало больше свободы"

Хотя и с оговорками, но достаточно позитивно отмечают итоги первого года реформы и сами учителя.

"Наш класс обновили не так быстро, как хотелось бы, да и была задержка с поставками учебников. Но в целом отучились хорошо: у меня было больше свободы в выборе тем и методик, за счет более расслабленной обстановки у детей не отпало желание ходить в школу, а родители были не так напряжены, как обычно, — наверное, из-за отсутствия домашних заданий", — говорит учитель младших классов Лидия Волошина.

А вот мама второклассника Юлия Никитина считает, что программа была слишком легкой: почти все, что проходили в первом классе, ее сын уже знал, но в школе ему все равно было не скучно.

"Их учили практическим навыкам: обращаться за помощью, работать в команде, делать покупки. С плюсами новой программы связываю и то, что у сына нет страха перед ошибками — он свободно предполагает, не боится сказать что-то не то", — говорит Никитина.

Какие еще изменения ждут школьников в этом году, смотрите в сюжете:

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