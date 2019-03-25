Годовщина гибели Чорновола, обострение в Израиле, военные РФ в Венесуэле: топ-темы дня

В понедельник, 25 марта, определились главные темы, за которыми будет следить украинская и мировая пресса

Годовщина гибели Чорновола, обострение в Израиле, военные РФ в Венесуэле: топ-темы дня 2019-03-25T11:44:00+02:00 Украина В понедельник, 25 марта, определились главные темы, за которыми будет следить украинская и мировая пресса

В течение понедельника, 25 марта, мировая и украинская пресса будет следить за несколькими топ-темами, которые получат свое развитие в течение дня. "Сегодня" подобрали несколько главных событий, которые будут активно освещаться в СМИ.

ЦИК проведет важное заседание, на котором предполагается передача зарубежным избирательным участкам бюллетеней для президентских выборов.

День памяти Вячеслава Чорновола. В годовщину гибели состоятся памятные мероприятия, а также панихида и митинг на месте трагедии – 5-км трассы Борисполь-Золотоноша возле памятного креста.

Российские самолеты привезли в Венесуэлу около сотни "вежливый людей" в военной форме без опознавательных знаков и военную технику. У Мадуро заявили о некой совместной военной операции.

Ракетный удар из Газы по Израилю. Среди раненых мирных жителей есть маленькие дети. Нетаньяху отменил визит в США и заявил о подготовке жесткого ответа на агрессию.

В Киев приезжает министр иностранных и европейских дел Великого герцогства Люксембург Жан Ассельборн. В ходе визита запланированы его переговоры с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

Какими были итоги минувшей недели, и какие темы превалировали в медиапространстве, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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