Годовщина мощного обстрела Краматорска: "Россию может остановить только сила"

В 2015 году оккупанты ударили по мирному городу и убили 17 человек, несколько десятков людей получили ранения

Фото: AFP

Годовщина мощного обстрела Краматорска: "Россию может остановить только сила" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/fc7/19a/5c5fc719ae028.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/fc7/19a/5c5fc719ae028.jpg 2019-02-10T08:42:00+02:00 Украина В 2015 году оккупанты ударили по мирному городу и убили 17 человек, несколько десятков людей получили ранения

10 февраля 2015 года боевики обстреляли Краматорск в Донецкой области из мощных реактивных систем залпового огня. Город находился далеко за линией соприкосновения. В результате атаки погибли 17 человек, 64 получили ранения, среди пострадавших – пять детей. В Объединенных силах отмечают, что военная сила – это единственный способ остановить страну-агрессора Россию.

"10 февраля 2015 прокремлевские наемники совершили террористический акт с применением реактивных систем залпового огня по мирному Краматорску … Российскую агрессию может остановить только военная сила", – отмечают военные

Главная военная прокуратура квалифицировала обстрел Краматорска как террористический акт. В результате обстрела погибли 17 человек, из которых семеро – военные; ранены были 64 человека, среди которых пятеро детей и 15 военнослужащих.

"Мы помним каждого погибшего, будем бороться за каждый клочок нашей земли. Объединенные силы сделают все возможное и даже невозможное, чтобы защитить будущее украинского народа", – говорится в сообщении ООС.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ в своем отчете заявляли, что обстрел велся с юго-восточного направления по городу. Среди упавших боеприпасов СММ оценила, что три снаряда оказались 300-мм боеприпасами, выпущенными из БМ-30 "Смерч" или РСЗО "Торнадо".

В свою очередь в Донецкой облгосадминистрации рассказывали, что из Горловки по Краматорску боевики выпустили из РСЗО 32 ракеты. "В Горловке появились четыре пусковые установки ("Смерч" – Ред.). Где-то 18 ракет попали на территорию Краматорска, и где-то 14 – в районе штаба АТО (на аэродроме). Если бы они попали в жилые кварталы, раненых и погибших было бы значительно больше", – говорил тогдашний глава ОГА Александр Кихтенко.

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