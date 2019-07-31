США солидарны с народом Украины, который требует правосудия для Гандзюк и ее семьи

Екатерина Гандзюк. Фото: facebook.com/uakateryna

Годовщина нападения на Екатерину Гандзюк: в посольстве США сделали заявление https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA 2019-07-31T14:18:06+03:00 Украина США солидарны с народом Украины, который требует правосудия для Гандзюк и ее семьи

Посольство США требует правосудия по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Сегодня мы с грустью отмечаем годовщину нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк, которая бесстрашно боролась против коррупции за демократическую Украину. Мы солидарны с народом Украины, который требует правосудия для Гандзюк и ее семьи", - говорится в заявлении американских дипломатов в Facebook.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского – фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

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Отмечается, что Игорю Павловскому, который с ноября 2018 года находился под стражей, в начале апреля изменили обвинение с соорганизации на замалчивание убийства (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса).

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В связи с этим якобы отпали основания для применения меры пресечения в виде содержания под стражей. В конце апреля Павловскому изменили меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета.

Срок меры пресечения истек 26 июня. И, как сказал Андрей Лысенко, после этого его не продлевали. По словам представителя ГПУ, в этом нет необходимости, ведь обвинительный акт уже передали в суд.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого, 31 июля, в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки – Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

Также по делу об убийстве активистки фигурирует ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и тогдашний помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

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