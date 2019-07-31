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Годовщина покушения на Гандзюк: в Еврокомиссии требуют правосудия

Сегодня, 18:39

Еврокомиссар Йоханнес Хан напомнил, что организаторов нападения все еще не привлекли к ответственности

Портрет Кати Гандзюк. Фото: twitter.com/jhahneu

Портрет Кати Гандзюк. Фото: twitter.com/jhahneu

Годовщина покушения на Гандзюк: в Еврокомиссии требуют правосудия https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8F%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8F%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA Украина Еврокомиссар Йоханнес Хан напомнил, что организаторов нападения все еще не привлекли к ответственности

Европа следит за ходом расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая скончалась в прошлом году после того, как ее облили кислотой.

Об этом в своем микроблоге Twitter заявил комиссар Европейского союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, потребовав правосудия для погибшей.

"Год назад отважную гражданскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой во время нападения, позже она умерла от серьезных травм. Она не забыта – у меня в офисе есть ее фотография. И мы не забыли, что организаторов нападения все еще не привлекли к ответственности", – подчеркнул еврокомиссар.

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Фото: Михаил Маркив

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого, 31 июля, в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки – Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

Также в деле об убийстве активистки фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и на тот момент помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

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Источник: Сегодня

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