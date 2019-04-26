Годовщина трагедии на ЧАЭС и скандал с грязной российской нефтью: топ-темы дня

В пятницу, 26 апреля, мировая и украинская пресса будет следить за несколькими важными темами

В пятницу, 26 апреля, определились главные темы, которые получат свое развитие и станут объектом внимания украинской и мировой прессы.

В 33-ю годовщину Чернобыльской трагедии премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Чернобыльскую зону отчуждения. По всей стране тем временем проходят памятные мероприятия.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс пребывает с визитом в Украине. Состоится совместный с главой МИД Украины Павлом Климкиным пресс-подход по результатам визита и ряда проведенных встреч.

Заседание Верховной Рады. Нардепы задают вопросы правительству. После этого на повестке дня один проект "спортивного" закона и постановление об именных стипендиях для молодых ученых.

"Паспортизация "Л/ДНР": Совбез ООН выступил против выдачи российских паспортов, Украина призывает международное сообщество ввести новые санкции против России.

Скандал с некачественной российской нефтью: вслед за Украиной, Беларусью, Польшей и Германией транспортировку по нефтепроводу прекратила Словакия. Представитель РФ летит в Минск решать вопросы с транзитом.

О том, какими были итоги четверга, 25 марта, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.

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