Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Годовщина трагедии на ЧАЭС и скандал с грязной российской нефтью: топ-темы дня

Сегодня, 11:54

В пятницу, 26 апреля, мировая и украинская пресса будет следить за несколькими важными темами


В пятницу, 26 апреля, определились главные темы, которые получат свое развитие и станут объектом внимания украинской и мировой прессы.

В 33-ю годовщину Чернобыльской трагедии премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетит Чернобыльскую зону отчуждения. По всей стране тем временем проходят памятные мероприятия.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс пребывает с визитом в Украине. Состоится совместный с главой МИД Украины Павлом Климкиным пресс-подход по результатам визита и ряда проведенных встреч.

Заседание Верховной Рады. Нардепы задают вопросы правительству. После этого на повестке дня один проект "спортивного" закона и постановление об именных стипендиях для молодых ученых.

"Паспортизация "Л/ДНР": Совбез ООН выступил против выдачи российских паспортов, Украина призывает международное сообщество ввести новые санкции против России.

Скандал с некачественной российской нефтью: вслед за Украиной, Беларусью, Польшей и Германией транспортировку по нефтепроводу прекратила Словакия. Представитель РФ летит в Минск решать вопросы с транзитом.

О том, какими были итоги четверга, 25 марта, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег мид, мероприятия, зона отчуждения, Гройсман, премьер-министр, линкявичюс, Владимир Гройсман, Чернобыльская АЭС

Вы сейчас просматриваете новость " Годовщина трагедии на ЧАЭС и скандал с грязной российской нефтью: топ-темы дня". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Решение о паспортах РФ на Донбассе юридически ничтожно и должно быть отменено — МИД

24 апреля, 18:51

В МИД акцентировали, что Россия в очередной раз нарушила территориальную целостность Украины

"Перед нами целый мир": Гройсман отреагировал на "нефтяные" санкции России

23 апреля, 13:46

Глава правительства предложил снижать зависимость от российского горючего

Гройсман заверил, что Украина переживет запрет РФ экспорта нефти с минимальными потерями

23 апреля, 00:21

С 1 июня Россия вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину

Гройсман назвал условия сотрудничества с Зеленским

23 апреля, 14:16

Глава правительства рассказал, от чего зависит работа Кабмина и Верховной Рады с новым президентом

Ахметов спас Донбасс от гуманитарной катастрофы? – опрос

Фредди Меркьюри: факты, которые вы могли не знать

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Польза ходьбы: Сколько надо ходить шагов в день?

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Льюис Хэмилтон: У нас самая сильная команда

"Герою парковки" в Киеве оставили резиновый сюрприз

Секреты ухода за орхидеей

Земля с расстояния более 43 млн км: зонд прислал фото

Растягивающиеся садовые шланги XHOSE по самой горячей цене🔥

Давно мечтаете о фитнес-браслете? У нас сегодня щедрые скидки

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Сегодня, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Сегодня, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

33-летняя украинская боксерша Юлия Лясота скончалась

Пушилин рассказал, о чем говорил с Ахметовым

"Бикини-стандарты": Дарья Приходько оказалась вне конкуренции