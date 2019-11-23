Голодомор признали геноцидом 16 государств: почему медлят остальные

Голодомор 1932-1933 годов. Фото: архив

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23 ноября Украина отмечает День памяти жертв Голодоморов. Памятная дата, введенная указом президента Леонида Кучмы еще в 1998 году, за двадцать лет не единожды сменила форму. Изначально установленная как "День памяти жертв голодомора и политических репрессий", позже она стала "Днем памяти жертв голодоморов и политических репрессий". Затем просто "Днем памяти жертв голодоморов" (тогда Голодомор писали в официальных документах с маленькой буквы). Но не сменилась суть: в этот день украинцы вспоминают о самой трагичной странице истории своего народа. Которая лишь недавно честно и объективно была названа тем, чем она была на самом деле, – геноцидом.

Правда о голоде

В Украине нет семьи, которой не коснулся бы Голодомор. Есть люди, которые просто не знают об этом. В свое время не спросили. А сейчас рассказать уже некому. И исторические источники мало чем помогут. Демографические потери Украины вследствие Голодомора признаны на уровне 10 миллионов человек. Но в "Национальной книге памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов" – только 882 510 имен. Неимоверным трудом потомков (советская власть постаралась уничтожить или сфальсифицировать все имевшиеся данные, касающиеся этого вопроса) восстановлены имена не переживших страшные 32-33-й годы…

"В семье было 10 детей – рассказывает мне тетка Катерина. – Сперва умер дед Иван – твой прадедушка. Пошел искать еду, его ограбили и избили. Когда начался настоящий голод, прабабушка Дуня повезла пятерых младших детей в райцентр – в детский приют. Но взяли только двух девочек – Лену и Женю. Их следы затерялись: мы потом долго искали их, но так и не нашли. Мальчиков – Гришу и Степу – не взяли. В школе давали пайки. Гришу и Степу сильно побили, еду отобрали. Утром прабабушка просыпается, а они лежат, обнявшись. Оба мертвые. Моя мама, а твоя бабушка Марфа уже взрослой была. Ей было 14. Работала в колхозе, полола свеклу. Там на поле их кормили, там все и ночевали. Прятала часть пайка, который выдавали. А ночью, когда все уснут, бежала на поле, откапывала несколько свеклин и шла в село – отдать их маме и остальным детям. 6-7 километров туда, 6-7 километров назад. Шла оврагами и лесом. Потому что на дорогах дети пропадали – их убивали и ели... Так и выжили".

Подобным образом старались тогда выжить миллионы и миллионы людей. Сумели не все. Сегодня потомки умерших самой страшной смертью украинцев пытаются восстановить историческую справедливость.

Признан геноцидом

Украина стала независимым государством почти три десятка лет назад, но даже с обретением независимости в стране оставались силы, препятствовавшие объективной оценке трагедии 1932-1933 годов. В частности, запрещенная ныне Коммунистическая партия Украины, другие политические силы, отстаивающие интересы России, а не собственного государства. Голодомор был признан геноцидом в Украине лишь в 2006 году – на 13 лет позже, чем его признала геноцидом Эстония.

Очевидно, что длительное отсутствие консенсуса по этому вопросу в самой Украине никоим образом не способствовало формированию объективной оценки тех трагических событий за рубежом. На сегодня лишь 16 государств признали Голодомор геноцидом. Вот их полный список в хронологическом порядке: Эстония, Ватикан, Австралия, Канада, Венгрия, Литва, Грузия, Польша, Перу, Парагвай, Эквадор, Колумбия, Мексика, Латвия, Португалия, США. В ряде государств Голодомор признан геноцидом на региональном уровне. Признали Голодомор геноцидом и ряд церквей.

"Марш правды продолжит свое шествие по миру"

Что касается признания Голодомора геноцидом международными организациями, то на сегодня они воздерживаются. Так, в частности, на уровне ООН Голодомор признан "национальной трагедией украинского народа". В Европе – на уровне Европарламента и ПАСЕ – "преступлением против человечности".

"Да, это, конечно, не то, чего хотела бы Украина, – рассказывает сайту "Сегодня" народный депутат, руководитель парламентской делегации Верховной Рады прошлого созыва в ПАСЕ Владимир Арьев. – Но это намного больше того, чего хотела бы Россия. Которая прилагает неимоверные усилия, чтобы этот вопрос вообще не поднимался на международных площадках. Если говорить о Совете Европы, то там вообще вопросы о геноциде сложно проходят. В 2008 году они приняли, наверное, максимально возможную по степени жесткости резолюцию. И, как правило, после этого они стараются к вопросу не возвращаться. В отличие от отдельных государств, которые могут снова и снова поднимать вопрос", – говорит народный депутат.

По его словам, многие страны стараются вообще избегать рассмотрения вопросов, которые могут усложнить отношения с теми или иными государствами. В данном случае – с Российской Федерацией.

"Но Украина ведет работу. Мы понимаем, что это не простой путь. Но понимаем также, что это тот случай, когда вода камень точит", – говорит Владимир Арьев.

Его коллега по парламенту, глава подкомитета по вопросам связей и защиты прав и интересов украинцев за рубежом Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Святослав Юраш также отмечает, что продвижению вопроса о признании Голодомора геноцидом серьезно противостоит Россия.

"Россия делает все возможное, чтобы мир правды не узнал. Как не узнал правды о Крыме, о Донбассе, правды о событиях на Майдане. И все эти вопросы мы решаем комплексно. Мы боремся за правду и за то, чтобы мир эту правду узнал и признал – официально и громко", – говорит Святослав Юраш.

По его словам, задачу народных депутатов он видит в донесении до коллег за рубежом, до представителей зарубежного дипломатического корпуса объективной информации о событиях 1932-1933 годов.

"Мы как парламентарии должны говорить с нашими коллегами за границей, говорить с дипкорпусом. Объяснять им, что произошло в Украине в 30-х годах прошлого века. И показывать всем реальность. То, что произошло, – это геноцид. И он должен быть признан геноцидом на международном уровне. Уверен, что эта работа принесет свои результаты. Марш правды продолжит свое шествие по миру", – говорит народный депутат.

При этом оба парламентария отметили исключительную роль украинской диаспоры, благодаря усилиям которой факт признания Голодомора геноцидом вообще стал возможен.

Как работает украинская дипломатия

Приоткрыл завесу над тем, как работает по вопросу признания Голодомора геноцидом украинский дипкорпус, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

"Если говорить о повседневной работе дипломатов, то, конечно, она также ведется. Тема признания Голодомора геноцидом поднимается в ряду других в беседах с политиками, депутатами, людьми, влияющими на приятие решений. Такая работа ведется. Но надо понимать несколько вещей. Во-первых, это в любом случае длительная и непростая процедура в каждом конкретном государстве. Требующая от руководства, от парламентов политической воли. Во-вторых, когда поднимаешь эту тему, никто, конечно, не говорит, что он против. Но говорят, что вопрос сложный и требует времени. Нужен хороший информационный повод", – рассказал дипломат сайту "Сегодня".

По словам Александра Левченко, наибольшие возможности положительно решить вопрос возникают в ходе встреч на высшем государственном уровне. Хотя и они ничего не гарантируют.

"В 2016 году в Украину с официальным визитом приезжал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Он посетил Мемориал памяти жертвам Голодомора, был очень впечатлен увиденным и услышанным. Это было как раз в ноябре – накануне годовщины этой трагедии украинского народа. Но, тем не менее, в тезисах беседы почему-то тема Голодомора не прозвучала. Хотя мы ее как посольство предлагали хорватской стороне. Помощники хорватского премьера ее почему-то вычеркнули из списка тем, которые обсуждались, – рассказывает Александр Левченко. – Конечно, для нас это было неожиданно. Быть на мемориале и вообще не упомянуть тему – это как-то…"

По словам дипломата, когда высшие государственные деятели других стран, партийные лидеры, лидеры общественных мнений в тех или иных государствах говорят о Голодоморе с точки зрения признания его геноцидом, украинским дипломатам затем легче работать в этом направлении.

"Например, если бы тот же хорватский премьер поднял тему, можно было бы активизировать усилия. Потому что в Хорватии вопрос давно рассматривается в парламенте, но как-то "завис". Конечно, даже внимание государственного деятеля столь высокого уровня не давало гарантий, что вопрос был бы решен. Но был бы хороший толчок. А может быть, даже решили бы. Тем более что премьер там занимает проукраинскую позицию", – отмечает Александр Левченко.

Рассказывает дипломат и о противодействии России.

"Кремль прилагает значительные усилия, чтобы заблокировать принятие такого решения в разных странах. Увязывает с политикой по данному вопросу цены на газ, какое-то экономическое сотрудничество и так далее. Экономическая дипломатия очень серьезно задействована в данном случае. Плюс россиянами ведется активная работа в зарубежных СМИ", – отмечает Александр Левченко.

Что же касается информационных усилий и возможностей Украины, то о них посол предпочитает говорить дипломатично.

"Зайдите на сайт МИД, где публикуются все статьи посольств. И посмотрите, много ли информационных материалов дают наши посольства о Голодоморе в зарубежных СМИ. Кроме материалов, что кто-то там пришел со свечкой к какому-то памятнику. Попытайтесь найти статью о Голодоморе в каком-то ведущем западном издании – газете, журнале. И вам станет все ясно… Потому что если рассказать, что мы всем посольством пришли, положили венок, – это одно дело. А "пробить" статью, интервью в серьезном влиятельном издании – совершенно другое", – говорит посол.

Тем не менее дипломат уверен, что Украина пусть с трудом, но будет продвигать процесс признания Голодомора геноцидом на международном уровне.

"Конечно, Крым, Донбасс сейчас оттеняют тему Голодомора. Но процесс признания государствами этой трагедии геноцидом, уверен, будет двигаться дальше", – говорит Александр Левченко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в 2015 году в Вашингтоне открыли памятник жертвам Голодомора в Украине.

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