Гололед, туман и местами дожди со снегом: синоптики уточнили прогноз погоды
Первый день февраля не принес в Украину морозы, а лишь мокроту и слякоть
Сегодня на всей территории страны будет плюсовая температура, а центральные и северные области накроют небольшие дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, на западе страны везде сухо, без осадков, и лишь на Закарпатье ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха 2-4 градуса выше нуля.
Хуже всего погода будет в центральных и северных областях. Там везде синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, но будет довольно тепло 2-4 градуса. В Киевской области такие же осадки и температура 1-3 градуса.
В восточных областях без осадков и температура 2-4 градуса.
Теплее всего будет на юге – 4-6 градусов выше нуля и дождь будет только в Одесской области. В Крыму до +8 и сухо.
Также синоптики предупреждают, что в большинстве областей туманы, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Местами, кроме юга, гололед.
Напомним, еще недавно в Украине были снегопады и морозы – дороги были засыпаны, автомобили приходилось вытаскивать с помощью спецтехники и спасателей. Читайте подробней, что натворила непогода в Украине.
Напомним, как сообщал народный синоптик Леонид Горбань, в Украину идет 30-градусный мороз. По его словам, в начале февраля ожидается ухудшение погоды в Украине, температура воздуха опуститься до 25-30 градусов мороза. Также будут обильные снегопады.
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