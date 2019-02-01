Гололед, туман и местами дожди со снегом: синоптики уточнили прогноз погоды

Первый день февраля не принес в Украину морозы, а лишь мокроту и слякоть

Фото: Pixabay

Гололед, туман и местами дожди со снегом: синоптики уточнили прогноз погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3fb/0d9/5c53fb0d9835a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3fb/0d9/5c53fb0d9835a.jpg 2019-02-01T09:54:00+02:00 Украина Первый день февраля не принес в Украину морозы, а лишь мокроту и слякоть

Сегодня на всей территории страны будет плюсовая температура, а центральные и северные области накроют небольшие дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны везде сухо, без осадков, и лишь на Закарпатье ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха 2-4 градуса выше нуля.

Хуже всего погода будет в центральных и северных областях. Там везде синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, но будет довольно тепло 2-4 градуса. В Киевской области такие же осадки и температура 1-3 градуса.

В восточных областях без осадков и температура 2-4 градуса.

Теплее всего будет на юге – 4-6 градусов выше нуля и дождь будет только в Одесской области. В Крыму до +8 и сухо.

Также синоптики предупреждают, что в большинстве областей туманы, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Местами, кроме юга, гололед.

Напомним, еще недавно в Украине были снегопады и морозы – дороги были засыпаны, автомобили приходилось вытаскивать с помощью спецтехники и спасателей. Читайте подробней, что натворила непогода в Украине.

Напомним, как сообщал народный синоптик Леонид Горбань, в Украину идет 30-градусный мороз. По его словам, в начале февраля ожидается ухудшение погоды в Украине, температура воздуха опуститься до 25-30 градусов мороза. Также будут обильные снегопады.

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