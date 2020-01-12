/ Фото: AFP

В Украине в воскресенье, 12 января, существенных осадков не будет. Только утром в восточных, Запорожской, Днепропетровской областях и в Карпатах ожидается небольшой мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"12 января без существенных осадков, только ночью и утром в восточных, Запорожской, Днепропетровской областях и в Карпатах небольшой мокрый снег", – говорится в сообщении.

Реклама

На дорогах страны местами будет царить гололедица. Ветер ожидается западный, 7-12 м / с. Температура на протяжении суток установится на уровне от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем в западных областях и на юге Одесской области синоптики прогнозируют 1-6 градусов тепла.

В тренде Гололедица и мокрый снег в Карпатах: синоптики дали прогноз на 12 января

Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама