Голосование на российских выборах в Украине: ОБСЕ усилила патрулирование вблизи дипучреждений РФ в Украине
Представители мониторинговой миссии наблюдают за безопасностью ситуации
Перед выборами президента России специальная мониторинговая миссия ОБСЕ временно увеличила патрулирование в районах, в корорых расположены дипломатические представительства РФ в Украине. Об этом рассказали в пресс-службе СММ ОБСЕ, передает УНН.
"CММ ОБСЕ временно увеличила патрулирование в районах, где расположены дипломатические представительства РФ, для наблюдения за ситуацией с безопасностью", – говорится в сообщении.
Кроме того, в миссии отметили, что результаты наблюдений будут опубликованы в ежедневных отчетах СMM ОБСЕ.
Напомним, полиция ограничила доступ к российским дипломатическим учреждениям в Украине в связи с проведением в России и оккупированном Крыму выборов президента РФ.
Ранее мы писали о том, несмотря на запросы российской стороны открыть участки на территории Украины и обеспечить беспрепятственный доступ граждан РФ, Киев принял неожиданное решение – россиян не допустят к выборам президента РФ на территории Украины. Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, украинская сторона сослалась на агрессию со стороны РФ и на нежелание Москвы подчиниться законам Украины и требованиям соблюдать международное право и отказаться от проведения незаконных выборов в Крыму.
В свою очередь в Министерстве иностранных дел РФ разразились истерикой на решение украинской стороны и рассчитывают, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур.
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