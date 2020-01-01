Гончарук и Кабмин поздравили украинцев с Новым годом: Мы благодарны вам за доверие

Алексей Гончарук / Фото: Facebook

Глава украинского Кабмина Алексей Гончарук также поздравил сограждан с приходом нового 2020-го года. Он с другими членами правительства записал короткое видеообращение, в котором напомнил, чем страна жила в прошедшем 2019 году, и чего ждет от года грядущего.

"Дорогие украинцы. Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым.

В этом году вы сделали сложный, но очень правильный выбор. Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение! Мы вам за это очень благодарны!

Впервые в истории нашей страны президент, парламент и правительство работают единой командой, работают для того, чтобы страна реально изменилась.

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За последние четыре месяца нам удалось очень много, но мы понимаем, что этого недостаточно, чтобы вы ощутили реальные изменения.

В следующем году я хочу вам пожелать, чтобы нам всем хватило силы превратить нашу страну в самую успешную страну в мире и чтобы вы наконец-то ощутили реальные изменения в нашей стране. Мы вам благодарны за доверие!

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С Новым годом и Рождеством Христовым!

Искренне ваше, украинское правительство".

Напомним, ранее с новогодним обращением к украинцам выступил президент Владимир Зеленский .

Также сообщалось, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил украинцев с Новым годом .

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