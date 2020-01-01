Гончарук и Кабмин поздравили украинцев с Новым годом: Мы благодарны вам за доверие

Глава украинского Кабмина Алексей Гончарук также поздравил сограждан с приходом нового 2020-го года. Он с другими членами правительства записал короткое видеообращение, в котором напомнил, чем страна жила в прошедшем 2019 году, и чего ждет от года грядущего.
"Дорогие украинцы. Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым.
В этом году вы сделали сложный, но очень правильный выбор. Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение! Мы вам за это очень благодарны!
Впервые в истории нашей страны президент, парламент и правительство работают единой командой, работают для того, чтобы страна реально изменилась.
За последние четыре месяца нам удалось очень много, но мы понимаем, что этого недостаточно, чтобы вы ощутили реальные изменения.
В следующем году я хочу вам пожелать, чтобы нам всем хватило силы превратить нашу страну в самую успешную страну в мире и чтобы вы наконец-то ощутили реальные изменения в нашей стране. Мы вам благодарны за доверие!
С Новым годом и Рождеством Христовым!
Искренне ваше, украинское правительство".
Напомним, ранее с новогодним обращением к украинцам выступил президент Владимир Зеленский .
Также сообщалось, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил украинцев с Новым годом .
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