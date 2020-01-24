Гончарук о коронавирусе: Никаких оснований для волнений в Украине нет

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Украине на сегодняшний день нет никаких оснований для волнений из-за распространения коронавируса в Китае. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге.

"Мы сегодня приняли решение о плане действий, что должно быть сделано. Уже создан оперативный штаб на уровне Министерства здравоохранения под руководством министра. Мы последние несколько дней общаемся активно со Всемирной организацией здравоохранения, обмениваемся информацией, чтобы понимать и контролировать текущую ситуацию. На сегодняшний день никаких оснований для волнений в Украине нет. Нет ни одного подтвержденного, зафиксированного случая подобного заболевания на территории Украины", - сказал Гончарук.

Он также сообщил, что сегодня состоится координационное совещание между всеми службами, обеспечивающими контроль на пересечении границы, чтобы проследить, чтобы вирус не попал на территорию Украины.

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Как сообщалось, по состоянию на 24 января количество погибших от нового коронавируса в Китае составляет 26 человек, а количество подтвержденных случаев заболевания – около 830.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Поданным СМИ, в закрытом на въезд и выезд Ухане начался дефицит продуктов. Эту информацию подтверждают ролики из супермаркетов с опустевшими прилавками.

Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах – Таиланде, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США и Японии.

Как сообщалось, в Минздраве Украины уже оценили риск занесения коронавируса в страну.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта все подробности".

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

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