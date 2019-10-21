Гончарук о шутке "Квартала 95" по Гонтаревой: Смеяться над горем – ненормально, но у нас демократия

Юмор могли и не заметить, если бы это не был «Квартал 95», говорит премьер

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Высмеивание юмористами "Квартала 95" поджога дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой не является чем-то нормальным. Об этом глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил по окончании заседания Кабмина.

"Комментировать или давать оценку о качестве юмора я бы не очень хотел как официальный представитель", – сказал он.

При этом премьер добавил: "Радоваться и смеяться над горем я не считаю нормальным персонально. Но я считаю, в мире очень много сатирических изданий, команд, у которых очень разный стиль, поэтому оценивать юмор политику или государственному чиновнику – это, по-моему, мнению, дурной тон. У нас демократическое государство и каждый имеет право шутить, как ему удается. Я думаю, что если это была бы какая-то другая команда, а не команда "95 квартала", то этот юмор вообще бы прошел незамеченным".

Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны дать оценку поджога дома Гонтаревой.

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"Точно надо разобраться, кто виновен, кто стоит за этим и как произошло, что это происшествие совпало с визитом миссии МВФ. Это более важное событие, которое необходимо комментировать", – сказал Гончарук.

Премьер отметил, что президент Владимир Зеленский делает все, чтобы вместе с правоохранительными органами расследовать это дело.

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"Я не один раз видел реакцию президента Зеленского на историю пожара в доме г-жи Гонтаревой. Эта реакция была абсолютно правильная и человеческая – никто не может радоваться, что у человека горит дом… Президент Зеленский точно над этим не смеялся", – отметил Гончарук.

Напомним, сама Валерия Гонтарева назвала номер "Квартала" стыдом и позором , а министру культуры молодежи и спорта Владимиру Бородянскому пришлось извиниться за участие хора им. Веревки в скандальном представлении.

А министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что "шутка" "Квартала 95" о Гонтаревой может оказать негативное влияние на инвестиции в Украину .

Напомним, сама Валерия Гонтарева сказала, кого подозревает в поджоге ее дома под Киевом.

Все подробности в спецтеме Скандал с "Кварталом 95"

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