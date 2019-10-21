Гончарук о шутке "Квартала 95" по Гонтаревой: Смеяться над горем – ненормально, но у нас демократия

Высмеивание юмористами "Квартала 95" поджога дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой не является чем-то нормальным. Об этом глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил по окончании заседания Кабмина.
"Комментировать или давать оценку о качестве юмора я бы не очень хотел как официальный представитель", – сказал он.
При этом премьер добавил: "Радоваться и смеяться над горем я не считаю нормальным персонально. Но я считаю, в мире очень много сатирических изданий, команд, у которых очень разный стиль, поэтому оценивать юмор политику или государственному чиновнику – это, по-моему, мнению, дурной тон. У нас демократическое государство и каждый имеет право шутить, как ему удается. Я думаю, что если это была бы какая-то другая команда, а не команда "95 квартала", то этот юмор вообще бы прошел незамеченным".
Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны дать оценку поджога дома Гонтаревой.
"Точно надо разобраться, кто виновен, кто стоит за этим и как произошло, что это происшествие совпало с визитом миссии МВФ. Это более важное событие, которое необходимо комментировать", – сказал Гончарук.
Премьер отметил, что президент Владимир Зеленский делает все, чтобы вместе с правоохранительными органами расследовать это дело.
"Я не один раз видел реакцию президента Зеленского на историю пожара в доме г-жи Гонтаревой. Эта реакция была абсолютно правильная и человеческая – никто не может радоваться, что у человека горит дом… Президент Зеленский точно над этим не смеялся", – отметил Гончарук.
Напомним, сама Валерия Гонтарева назвала номер "Квартала" стыдом и позором , а министру культуры молодежи и спорта Владимиру Бородянскому пришлось извиниться за участие хора им. Веревки в скандальном представлении.
А министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что "шутка" "Квартала 95" о Гонтаревой может оказать негативное влияние на инвестиции в Украину .
Напомним, сама Валерия Гонтарева сказала, кого подозревает в поджоге ее дома под Киевом.
Все подробности в спецтеме Скандал с "Кварталом 95"
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк