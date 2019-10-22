Гончарук отстранил от должности главу Геокадастра Киевской области

/ Фото: Кабинет министров Украины

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Руководителя Главного управления Госгеокадастра в Киевской области Людмилу Приходько отстранили от исполнения обязанностей. Об этом Премьер-минстр Украины Алексей Гончарук сообщил на своей странице в Facebook.

"Госгеокадастр в Киевской области – это клондайк для схематозников и всех нечестных чиновников. На эту область приходит больше всего жалоб от граждан о неправомерных действиях со стороны руководства. О произволе в этом учреждении знаю давно и не со слов. Еще со времен работы в Офисе президента я занимался проблемой непрозрачных схем распределения земель. Один из самых громких примеров – госпредприятие "Пуща-Водица", – пишет премьер-министр.

Он уточнил, что уже отстранили 12 руководителей областных Главных управлений Госгеокадастра. Еще в двух областях – Одесской и Закарпатской, уволили руководителей Главных управлений.

По словам премьера, новое руководство центрального управления и региональных ячеек будут выбирать по конкурсу.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении ликвидировать теневые схемы в ряде органов государственной власти. Речь идет о Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр), а также Государственном агентстве лесных ресурсов и Государственной службе геологии и недр. Ранее Гончарук упоминал о задаче "повычищать товарищей" из Фонда государственного имущества.

Премьер также указал, что Кабмин уже уволил старых руководителей упомянутых органов.

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