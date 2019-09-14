Гончарук рассказал, когда в Украине могут провести перепись населения

Перепись населения в стране могут провести уже в текущем году, сообщил премьер

/ Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что в Кабинете министров думают над попыткой проведения переписи населения в этом году. Об этом Гончарук сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

"Мы думаем над тем, каким образом попытаться провести перепись населения уже в этом году, а не в следующем, как это было запланировано", - сказал премьер.

"Я не думаю, что это реально абсолютно сделать полностью, но какую-то значительную часть мы точно сделаем", – добавил Гончарук.

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В последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году.

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В июне в правительстве предлагали провести перепись населения Украины в 2020 году с помощью смартфона.

Как сообщали новости "Сегодня", всего на форуме YES соберутся 400 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов из 26 стран. Нынешняя встреча будет посвящена поиску правительствами стран мира рецепта счастья для своих граждан.

Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат. Именно он в июле 2004 года пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения перспектив вступления Украины в ЕС. И уже на второй день конференции несколько участников предложили создать международную организацию, которая будет содействовать евроинтеграции Украины. Так Ялтинский европейский семинар превратился в Ялтинскую европейскую стратегию, независимый благотворительный фонд. Читайте подробней, что нужно знать о Ялтинской европейской стратегии YES.

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