Гончарук сделал заявление о расследовании авиакатастрофы в Иране

Расследование должно проводиться в первую очередь на месте трагедии

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Украина будет требовать максимальной публичности расследования крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в среду.

"Мы, безусловно, будем требовать, чтобы это расследование проводилось в максимально публичной плоскости, чтобы все публичные международные организации, способные обеспечить доверие к этому расследованию, были привлечены", - подчеркнул он.

Премьер сообщил, что расследование будут осуществлять многие группы: будут работать официальные органы Ирана, а украинская сторона уже подала необходимые ходатайства, чтобы быть привлеченной к расследованию на территории этой страны.

"Конечно, расследование должно проводиться в первую очередь на месте трагедии. По поручению президента в Украине также будет возбуждено уголовное производство, в рамках которого будет выяснено, существовали ли предусловия для этой трагедии в украинском правовом поле, была ли обеспечена соответствующая безопасность, были ли приняты все меры безопасности. Но выводы делать рано", - сказал премьер-министр.

По его словам, правительству требуется несколько часов для проведения всех консультаций.

"По условиям международного права (в расследование. – Ред.) должны быть обязательно вовлечены страны, граждане которых стали жертвами этой трагедии. Также должны быть вовлечены специалисты компании Boeing", – заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, выяснение актуальных списков погибших вследствие авиакатастрофы продолжается.

Ранее сообщалось, что Иран не станет передавать "черные ящики" компании Boeing, самолет производства которой разбился под Тегераном.

По информации СМИ, на месте крушения самолета компании "Международные авиалинии Украины" неподалеку от международного аэропорта "Имам Хомейни" (Тегеран) нашли два "черных ящика".

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Ранее организация Красного полумесяца заявила, что нет шансов опознать кого-нибудь из погибших во время катастрофы украинского самолета Boeing-737 в Иране.

Также сообщалось, что расследование будет вести Иран, поскольку авиакатастрофа произошла на его территории. Однако на сегодня лишь немногие страны, такие как США, Франция и другие, имеют технические возможности для полного расследования происшествия. В частности, бортовые самописцы должны быть расшифрованы в специализированной лаборатории.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина намерена отправить в Иран группу для помощи в поисковой операции и расследовании причин катастрофы самолета.

А президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство относительно крушения самолета в Иране.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что пассажирский самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", совершавший рейс PS 752 Тегеран – Киев, потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. По предварительным данным, не выжил никто из находившихся на борту 176 человек. Позже появилась информация о гражданстве погибших пассажиров рейса.

Есть несколько версий произошедшего: падение могло произойти из-за технической неисправности после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. Но, по информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

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