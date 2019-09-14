Гончарук заявил о скором увеличении команды правительства

/ Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) проанонсировал пополнение команды правительства Украины в ближайшее время минимум в два раза.

"Мне кажется, что нам просто нужно очень хорошо работать над собой. И эта новая команда, которая сейчас пришла в правительство, и которая еще на самом деле будет усиливаться... Я не хочу анонсировать громкие назначения, но в следующем месяце, по моему личному мнению, наша команда вырастет как минимум в два раза и усилится такими же молодыми честными и профессиональным людьми", – сказал он, выступая форуме.

Гончарук высказал мнение, что, предлагая ему должность премьера, президент Владимир Зеленский сделал выбор в пользу его поколения.

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"Наше поколение получило шанс изменить свою страну навсегда", - подчеркнул самый молодой премьер в истории Украины, которому 35 лет.

Он не согласился с мнением, что молодость мешает на таких должностях.

"Мы способны посмотреть на вещи под другим углом, смотреть на проблемы иначе", – отметил глава правительства.

Напомним, одним из достижений Украины участники встречи Ялтинской европейской стратегии назвали запуск от 1 июля нового энергорынка. Благодаря ему украинцы смогут выбирать, у кого покупать киловатты, говорят зарубежные эксперты.

Кроме этого, на форуме YES вступительное слово Владимир Зеленский передал недавно освобожденному из российской колонии Олегу Сенцову. Режиссер показал участникам конференции банку из-под чая с желтой и синей полосами, на которых написал два слова – "Слава Украине"и хранил все время, что был в неволе.

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