Гонтарева заявила об угрозах в адрес ее семьи и прокомментировала информацию о поджоге авто

Гонтарева считает, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям

/ Фото: пресс-центр НБУ

Машина невестки экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в ночь на четверг, 5 сентября, была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева. Информацию уже подтвердила находящаяся сейчас в госпитале в Лондоне после наезда автомобиля банкир.

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака… Как вы понимаете, несчастный случай на пешеходном переходе в Лондоне, а через несколько дней сожженная машина моих детей в Киеве – это все звенья одной цепи", - отметила Гонтарева.

Гонтарева считает, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

"К сожалению, мне обьявлен не только политический террор, но, как мы видим, и физическое уничтожение", – заявила экс-глава Нацбанка.

Гонтарева еще раз подчеркнула, что дела против нее сфальсифицированы, и выразила надежду, что правоохранительным органам хватит профессионализма раскрыть это преступление в центре Киева.

Напомним, в четверг, 5 сентября, около полуночи в центре Киева произошел пожар. На улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7. Спасатели оказались на месте буквально за несколько минут, но от машины уже не осталось фактически ничего.

Происшествие привлекло внимание жителей соседних домов. Они рассказали, что за рулем Audi ездил старший сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Правоохранители не стали комментировать данный факт. Автомобиль стоял в арке за забором, который был закрыт. А во двор дома, то есть поближе к машине, можно было попасть только через подъезд, на двери которого установлен домофон.

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