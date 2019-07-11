Google добавил украинский язык в функцию мгновенного перевода с помощью камеры

"Быстрый" перевод теперь поддерживает еще 60 языков

Фото: Ryan Whitwam/IDG.

Компания Google, в сервисах которой недавно произошел сбой, добавила украинский язык в функцию мгновенного перевода с помощью камеры "Переводчика Google". Об этом сообщается в официальном блоке украинской "дочки" Google.

"Раньше была возможность переводить только между английским и другими языками, но теперь вы сможете перевести на любой из более чем 100 языков, поддерживаемых "Переводчиком Google". Это означает, что теперь можно перевести с испанского на украинский или с японского на китайский и т.п." - объяснили в компании.

Отмечается, что также мгновенный перевод теперь поддерживает еще 60 языков, в том числе арабский, хинди, малайский, тайский и вьетнамский.

Кроме того, в функцию мгновенного перевода с помощью камеры встроена технология нейронного машинного перевода (NMT). Компания уверяет, что это позволяет получить более точные и естественные переводы, уменьшая ошибки на 55-85% в некоторых языковых парах.

Язык для перевода определяется автоматически.

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Также произошло обновление дизайна: "Новый вид имеют все три функции перевода с помощью камеры: "Мгновенный" переводит текст на иностранном языке, когда вы направляете на него камеру. "Сканирование" позволяет сделать снимок и пальцем выделить текст, который вы хотите перевести. А "Импорт" позволяет переводить текст с фотографий, сделанных вашей камерой раньше", – объяснили в Google.

Напомним, ранее в 2019 году Google Assistant научился синхронному переводу для 27 языков, включая украинский. Чтобы активировать функцию, нужно "попросить" Asisstant "побыть переводчиком" на выбранный язык. Свой язык указывать не нужно — его определение пройдет автоматически.

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