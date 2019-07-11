Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Google добавил украинский язык в функцию мгновенного перевода с помощью камеры

11 июля, 11:29

"Быстрый" перевод теперь поддерживает еще 60 языков

Фото: Ryan Whitwam/IDG
Фото: Ryan Whitwam/IDG.

Компания Google, в сервисах которой недавно произошел сбой, добавила украинский язык в функцию мгновенного перевода с помощью камеры "Переводчика Google". Об этом сообщается в официальном блоке украинской "дочки" Google.

"Раньше была возможность переводить только между английским и другими языками, но теперь вы сможете перевести на любой из более чем 100 языков, поддерживаемых "Переводчиком Google". Это означает, что теперь можно перевести с испанского на украинский или с японского на китайский и т.п." - объяснили в компании.

Отмечается, что также мгновенный перевод теперь поддерживает еще 60 языков, в том числе арабский, хинди, малайский, тайский и вьетнамский. 

Кроме того, в функцию мгновенного перевода с помощью камеры встроена технология нейронного машинного перевода (NMT). Компания уверяет, что это позволяет получить более точные и естественные переводы, уменьшая ошибки на 55-85% в некоторых языковых парах.

Язык для перевода определяется автоматически.

Читайте также

Также произошло обновление дизайна: "Новый вид имеют все три функции перевода с помощью камеры: "Мгновенный" переводит текст на иностранном языке, когда вы направляете на него камеру. "Сканирование" позволяет сделать снимок и пальцем выделить текст, который вы хотите перевести. А "Импорт" позволяет переводить текст с фотографий, сделанных вашей камерой раньше", – объяснили в Google.

Напомним, ранее в 2019 году Google Assistant научился синхронному переводу для 27 языков, включая украинский. Чтобы активировать функцию, нужно "попросить" Asisstant "побыть переводчиком" на выбранный язык. Свой язык указывать не нужно — его определение пройдет автоматически.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег украинский язык, Google, украинский, переводчик, переводы, приложение

Вы сейчас просматриваете новость " Google добавил украинский язык в функцию мгновенного перевода с помощью камеры". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Google запустила бесплатную платформу для малого бизнеса

1 июля, 20:54

На новой платформе малые предприятия могут получить персонализированные бизнес-планы

Google создал сайт для замены Android

3 июля, 07:40

Новый сайт в минималистичном стиле содержит документацию о преемнике Android – Fuchsia

Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google

1 июня, 08:38

Доходы компании Alphabet за 2018 год достигли 136,8 миллиарда долларов

Google отказался от сотрудничества с Huawei: что будет со смартфонами

20 мая, 14:51

Китайский производитель обещает, что существующие пользователи не пострадают

Скандал со шрифтом на новой купюре в 1000 гривен

Безвредна ли микроволновая печь?

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Как стирать пуховик в стиральной машине

"Враг есть и на Западе": Ярош предупредил о новой опасности

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

В стиле герцогини: юбка, вдохновленная Меган Маркл

В Киеве мужчина в неадекватном состоянии напал на дедушку

Темная сторона: скандальные факты о певице Алсу

Зарядится ли быстрее смартфон, если его выключить? Ответ здесь

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Доллар по 24? Все может быть

9 июля, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

9 июля, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

9 июля, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Рада, прощай: каким был восьмой созыв украинского парламента

9 июля, 07:00

Нардепы меньше дрались, много "сочиняли" и дважды изменили Конституцию

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной

15 фото, доказывающие, что кошки и собаки не домашние животные

Вредные продукты, которые на самом деле полезны. Вы удивитесь
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь