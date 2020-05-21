Google создал яркий дудл ко Дню вышиванки

На странице поиска Google разметил дудл с орнаментами, которые напоминают вышиванку

Ко Дню вышиванки в Украине поисковый сервис Google создал тематический дудл.

На странице поиска Google разметил дудл с орнаментами, которые напоминают вышиванку.

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Как известно, День вышиванки празднуется в третий четверг мая.

По случаю праздника, президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки. Эти подарки получили президенты и первые леди США, Франции, Канады, Польши, Турции и других стран.

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"21 мая Украина отмечает День вышиванки – праздник, призванный беречь и уважать древние традиции нашего народа. Вышиванка – самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности", – написали Владимир и Елена Зеленская в сопроводительном письме.

Напомним, новости "Сегодня" вместе с телеканалом "Украина 24" уже второй год подряд устраивают грандиозный праздник "ВышиванкаDAY". В прошлом году мы провели народный показ красивых вышитых рубашек и платьев на Почтовой площади столицы. В этом году праздник состоится, но – онлайн!

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Мы призываем присоединиться к нам украинцев во всем мире надеть любимую вышиванку и отпраздновать "ВишиванкаDAY" вместе!

Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

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