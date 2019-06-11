Горбулин рассказал, как Украине стать "оборонной витриной" Запада в Восточной Европе

Экс-секретарь СНБО заявил, что задача власти – "втягивать" западные компании в работу украинского оборонного рынка

Фото: Григорий Салай

В новой геополитической ситуации в Киеве рассчитывают на наращивание двустороннего ВТС с США и странами НАТО со ставкой на привлечение критических технологий в оборонный сектор с последующим преобразованием Украины в высокотехнологичную "оборонную витрину" Запада в Восточной Европе. Об этом заявил глава набсовета Украинского института исследований безопасности (УИБД), первый вице-президент НАНУ, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин.

Горбулин отметил, что "стержневой задачей" двусторонних отношений Украины с США и странами НАТО в сфере ВТС в новых условиях должна стать ставка на получение критических технологий, "втягивание" западных компаний в работу украинского оборонного рынка, создание наукоемких совместных предприятий, приобретение западных оборонных лицензий.

"Сегодня мы очень туго движемся в этом направлении: у нас несовершенное законодательство и его надо менять", - констатировал он.

Оценивая наполнение и потенциал двустороннего ВТС между Киевом и Вашингтоном, Горбулин заметил, что "имел неосторожность" озвучить представителям американского военно-политического истеблишмента мнение о том, что в условиях долгосрочных вызовов российской гибридной агрессии, Украине "совершенно недостаточно (ПТРК) Javelin". В этой связи он уточнил, что Украина уже вывела на "передний край" многие собственные оборонные разработки в рамках ГОЗ.

"У нас совершенно другие задачи, связанные с противоракетной обороной страны, и нам Patriot (американский ЗРК – Ред.) был бы гораздо важнее для сегодняшнего времени", – сказал он.

По словам экс-секретаря СНБО, перед новым президентом Украины и его командой стоит задача, в том числе через работу международных организаций, "убедить наших американских партнеров в том, что Украина является для США активом, а не пассивом и предметом бесконечной усталости".

"И может превратиться в высокотехнологичную, надежно защищенную витрину Запада", - сказал Горбулин.

Напомним, ранее Горбулин рассказал, как санкции Киева стремительно уничтожают ВПК России.

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