Гордон взял интервью у террориста Гиркина: первая реакция соцсетей

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, который ранее взял интервью у предательницы Украины Натальи Поклонской, снова "отличился" – разговором с террористом Игорем Гиркиным, который в составе группы российских боевиков атаковал украинский Славянск в апреле 2014 года.
В социальных сетях бурно отреагировали на анонс этого интервью и предложили Службе безопасности Украины немедленно отреагировать.
Кроме того, в соцсетях появилось множество других отзывов, в основном негативного характера.
Напомним, что Игорь Гиркин (Стрелков) – один из бывших главарей боевиков на Донбассе, которого обвиняют в причастности к авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 в небе Донетчины в 2014 году, обвинения ему предъявила прокуратура Нидерландов.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал: Поклонская объяснила россиянам, что правильно говорить "в Украине" .
Также мы писали, что Поклонская попала в конфуз из-за книги об аннексии Крыма .
Больше о том, во что оккупанты превратили Крым, смотрите в сюжете:
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