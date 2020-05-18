Гордон взял интервью у террориста Гиркина: первая реакция соцсетей

В Сети предложили Гордону сделать передачу с Гиви и Моторолой

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, который ранее взял интервью у предательницы Украины Натальи Поклонской, снова "отличился" – разговором с террористом Игорем Гиркиным, который в составе группы российских боевиков атаковал украинский Славянск в апреле 2014 года.

В социальных сетях бурно отреагировали на анонс этого интервью и предложили Службе безопасности Украины немедленно отреагировать.

Кроме того, в соцсетях появилось множество других отзывов, в основном негативного характера.

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Напомним, что Игорь Гиркин (Стрелков) – один из бывших главарей боевиков на Донбассе, которого обвиняют в причастности к авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 в небе Донетчины в 2014 году, обвинения ему предъявила прокуратура Нидерландов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал: Поклонская объяснила россиянам, что правильно говорить "в Украине" .

Также мы писали, что Поклонская попала в конфуз из-за книги об аннексии Крыма .

Больше о том, во что оккупанты превратили Крым, смотрите в сюжете:

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