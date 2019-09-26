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Горная пехота пробила оборону противника: фото и видео с учений Rapid Trident

26 сентября, 17:39

Командовал атакой подразделений ВСУ Герой Украины Василий Зубаныч

В рамках международных учений Rapid Trident-2019 горные пехотинцы украинской армии тренировались оперативно выбивать условного противника с захваченной им территории, сообщает Минобороны.

Согласно легенды учений, противник захватил часть украинской территории и успел закрепиться на ней, а силам отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ была поставлена быстро нанести удар. Времени на подготовку было отведено только сутки. Руководил войсками Герой Украины полковник Василий Зубаныч.

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Так, командир бригады принял соответствующие решения для скрытности передвижения подразделений, расположения пунктов полевого управления и тому подобное. Одновременно была введена система паролей и визуальных знаков для распознавания "свой-чужой". Вместе с тем, в небе, на земле, в радиоэфире начала действовать разведка горных штурмовиков. И "враг" (бойцы батальона OPFOR) тоже не давал ошибок. За короткий срок они сумели организовать как тщательно замаскированные основные огневые позиции, так и хорошо укрепленные ложные опорные точки. Также была продумана и умело проведенная радиоигра, имевшая целью ввести противника в заблуждение. Однако подчиненные Зубаныча, имея за плечами большой боевой опыт, удачно использовали свои преимущества как в боевой слаженности.

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"Разведка точно установила, где есть минные поля, и в ночь перед наступлением инженеры горно-штурмовой бригады сделали в них проходы и взяли их под защиту. Район сосредоточения и направление главного удара были тщательно замаскированы. До самого последнего момента даже руководство учений не знал, с какой точки начнут свой боевой марш "Эдельвейс" (горно-пехотная бригада). И это стало одним из решающих козырей горных пехотинцев. Несколькими волнами батальоны совершили стремительный марш и ударили в слабые места противника. После этого роты пехотинцев провели зачистку территории и взяли под контроль границу", – рассказали в Минобороны.

Четкость и слаженность воинов бригады отметили и командование учений, и зарубежные гости и партнеры.

Видео: YouTube

Как сообщали новости "Сегодня", в России на данный момент также проходят масштабные учения, однако там не обошлось без проблем. Российские военные уронили с самолета и разбили два броневика.

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пехота ВСУ учения Rapid Trident

Источник: Сегодня

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