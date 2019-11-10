Везде по-разному: сколько стоят городские парковки в городах Украины

В Киеве насчитывается более тысячи парковочных площадок, которые рассчитаны почти на 50 тыс. машин

/ Фото: Pixabay

Еще 27 сентября 2018 года в Украине вступил в силу новый закон о парковке, который предусматривал автоматическую фиксацию правонарушений и больше поводов для эвакуации. Также в законе появилась привязка штрафа за нарушение правил парковки к стоимости часа парковки в двадцатикратном размере. Например, в Киеве час парковки стоит от 5 до 10 грн, в зависимости от зоны, и если вы оставляете машину более, чем на 10 минут, не оплачивая парковку, то за час вам насчитают от 100 до 200 грн.

Что касается эвакуации, то за парковку в неположенных местах можно было бы увезти половину машин столицы на штрафплощадку, но в реальности эти нормы исполняются слабо. Недавно сообщалось, что за неделю с 21 по 27 октября на штрафплощадки со столичных улиц эвакуировали 69 автомобилей. Причем только 44 машины эвакуировали за то, что они были припаркованы в неположенном месте. Стоит ли говорить, что в Киеве их в сотни раз больше?

Сайт "Сегодня" решил посмотреть, сколько стоят муниципальные парковки в пяти крупных городах Украины — Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре.

Киев

Начнем, пожалуй, со столицы. За муниципальные парковки здесь отвечает коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис". На их сайте есть целая карта парковок, где показаны муниципальные, коммерческие, бесплатные и перехватывающие парковки. Как можно заметить, основная масса — это именно муниципальные парковки (отмечены на карте голубым цветом).

Оплата на таких парковках зависит от того, где они находятся:

I зона (центр города) ­— 10 гривен в час;

II зона (прилегающие улицы к центру) — 7 гривен в час;

III зона (другие улицы) — 5 гривен в час.

Оплачивать все это можно с помощью мобильных приложений, талонов, паркоматов, либо же абонементов. Недавно в продажу поступили парковочные талоны на ноябрь. Их стоимость на первую зону составляет 630 грн, он работает во всех трех зонах парковки в городе. Цена талона для второй зоны – 441 грн, он также разрешает парковаться в третьей зоне. Талон для третьей зоны – самый недорогой, 315 грн, но позволяет оставлять авто на парковках исключительно этой зоны.

Коммерческие парковки, как правило, размещены в бизнес центрах, торговых центрах и отелях. Там тарифы гораздо выше: если в более отдаленных от центра местах еще можно найти парковку за 10 грн в час, то в центре цены стартуют от 40 грн и выше.

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По состоянию на 1 февраля 2019 года в КП "Киевтранспарксервис" насчитывалось 49 611 машино-мест на 1019 парковочных площадках, 36 паркоматов, 6 эвакуаторов и 138 работников.

Харьков

В Харькове за парковку отвечает КП "Харьковпарксервис". На сайте предприятия также есть расценки на парковку:

на отведенных местах парковка стоит 5 грн (речь о дневных парковках);

на специально оборудованных (круглосуточных) — 2 грн.

Согласно карте, в городе насчитывается 115 парковочных площадок, правда, на сайте указаны только адреса парковок, а информации о ценах, количестве мест и типах площадок там нет.

Оплатить парковку здесь также можно с помощью талонов, мобильного приложения и Privat 24. Парковочные талоны в Харькове, как и в Киеве, рассчитаны на месяц и стоят 640 грн (40 грн составляет стоимость самой карточки). Такие талоны дают возможность парковать машину на любой дневной площадке, но с одним ограничением — парковать можно будет только ту машину, номер которой вы укажите при регистрации парковочного талона.

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Одесса

КП "Одестранспарксервис" отвечает за парковки в Одессе. Частные операторы здесь на конкурсной основе должны заключать договор с коммунальным предприятием, чтобы осуществлять свою деятельность.

Тарифы выглядят следующим образом:

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для специально оборудованных площадок для платной парковки — 8 грн/час.

для отведенных площадок для платной парковки — 5 грн/час.

По карте видно, что в городе насчитывается 185 круглосуточных парковок, 17 дневных парковок и 15 специально выделенных парковок, которые расположены рядом с пляжами.

Днепр

В Днепре за парковку также отвечает коммунальное предприятие "Горавтопарк". На сайте можно найти карту с расположением парковок, где указаны адреса, режимы работа и типы парковочных площадок. Город поделен на три зоны:

I зона (центр города) ­— 15 гривен в час;

II зона (прилегающие улицы к центру) — 10 гривен в час;

III зона (другие улицы) — 7 гривен в час.

Оплатить парковку в Днепре также можно с помощью мобильных приложений, либо же через паркоматы.

По информации на сентябрь этого года, в городе оборудовано 100 парковок, а общее количество парковочных мест на балансе предприятия приблизительно 6,5 тыс. Из них в платном режиме работают около трех тысяч в центральной части города.

Львов

Здесь за муниципальную парковку отвечает непосредственно "Львовавтодор". Отдельного сайта, как и карты с парковками, у предприятия не обнаружилось. Зато тарифы на парковку здесь повыше, чем в Киеве, что явно связано с дефицитом места. Так, с 1 января 2018 г. парковка здесь стоит:

в центре города на закрытых паркингах 20 грн/час;

в центре на открытых паркингах 15 грн/час;

на всех остальных не центральных улицах — 5 грн/час.

По состоянию на конец 2018 года у предприятия насчитывалось 36 парковочных площадок, которые рассчитаны на 1073 паркомест. На парковочных площадках установлено 44 паркомата, часть из которых дает возможность расчета банковской карточкой. В будущем во Львове планировали переоборудовать все паркоматы, чтобы там можно было заплатить картой.

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