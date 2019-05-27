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Горячей правительственной линии сегодня исполнилось 10 лет

27 мая, 22:58

Обращение в органы власти специалисты кол-центра присылают в тот же день, когда поступает жалоба


Горячей правительственной линии сегодня исполнилось 10 лет. За это время здесь ответили почти на 10 миллионов звонков.

Ежемесячно здесь принимают сто тысяч звонков. Слушают всех, какими бы странными порой не казались просьбы.

"Дебаты были, звонила заявительница и говорила, что она жена Иисуса Христа. Сказала, предоставить ей номер Петра Алексеевича. Некоторые вообще с очень трудными вопросами обращаются, такими, что просто хочется положить трубку и плакаты", – рассказывает Юлия Мельничук, консультантка правительственной горячей линии.

Поэтому консультанту иногда приходится побыть и психологом.

"Люди звонят зачастую очень эмоциональные, не всегда ласково даже общаются, даже с агрессией, и все это нужно как-то выдержать и человека, во-первых, успокоить, в русло какое направить положительное, чтобы человек нормальным тоном рассказал о своей проблеме", – говорит Ольга Холомеев, руководитель правительственного контакт-центра.

Обращение в органы власти специалисты кол-центра присылают в тот же день, когда поступает жалоба. Горячая правительственная линия работает круглосуточно.

"Очень важно, чтобы на каждое обращение была адекватная реакция, люди этого ждут, и поэтому мы стараемся инвестировать ресурсы и возможности в модернизацию самого центра, и думаю, что это будет облегчать вам работу", – говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Ранее мы писали, что Владимир Гройсман посетил правительственный контакт-центр и попробовал себя в роли оператора колл-центра и ответил на вопросы украинцев.

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Тег видео, горячая линия, Гройсман

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