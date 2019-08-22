Горячий август смешанных боев GCFC MMA 8

Вечер 17 августа в столице выдался жарким, несмотря на прохладу, ведь в Зеленом театре прошло одно из самых захватывающих зрелищ – Международный профессиональный чемпионат по смешанным боевым искусствам GCFC MMA 8

Турнир проходит в специальной одежде Golden Coat Fighting Championship (GCFC), которая позволяет спортсменам использовать дополнительные приемы и дает возможность показать свои боевые навыки более зрелищно. Организаторами чемпионата выступила Федерация профессионального боевого самбо в Украине, а главным спонсором – ПариМатч, что показало высокий уровень мероприятия. На Парковой дороге, 2 собралась спортивная и деловая элита Киева, чтобы стать участниками незабываемое шоу и зрителями уникальных в своем роде боев.

Адреналином и тестостероном была буквально пронизана наэлектризованная атмосфера шоу, которое состояло из 10 зрелищных боев с участием борцов мирового уровня. Среди бойцов были представители Украины, Молдовы, Марокко и Литвы, которые показали высший класс боя. Особенно ожидаемые средневесы Александр Шевченко и Дмитрий Баток не разочаровали разогретую публику, нокаутировав противников удушающим приемом. Оба марокканских борца, Моян Йозефф и Аюб Хафид, не продержались и одного раунда – украинские борцы Дмитрий Мищенко и Анатолий Тарасенко техническими нокаутами выиграли бои менее чем за 2 минуты. Но наиболее зрелищными оказались женские бои, в которых, на первый взгляд, хрупкие представительницы Украины Дарья Рехиль и Наталья Гончарова (в первом бою), Татьяна Лящук и Милана Ятимова (во втором поединке) показали удивительную стойкость и мастерство, преимущественно в партере.

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Неповторимую атмосферу создавало и зрелищное пиротехническое и музыкальное шоу, ведь все 20 бойцов выходили под свою, персонально выбранную мелодию, что наполняло каждый бой своеобразной интригой. И все же, главным героем GCFC MMA 8 стал Олег Тартаков – чемпион мира по смешанным боевым искусствам ММА, входящий в топ лучших спортсменов UFC. Присутствие борца-легенды с самого начало шоу придало мероприятию особый статус. Несмотря на свойственную борцам немногословность, Олег отметил, что уровень подобных поединков в нашей стране достаточно высок, как и профессионализм спортсменов. Президент Федерации профессионального боевого самбо в Украине Алексей Плешаков отметил, что с каждым годом интерес к турнирам GCFC MMA в Украине все увеличивается, что было заметно и по заполненным секторам столичного Зеленого театра.

Подогревал публику и бойцов в октагоне Владимир Такудис – известный ведущий подобных мероприятий. Впрочем, шоу не может быть и без звезды-шоумена, и в этот раз организаторы пригласили самого Полиграфа Шарикоffа – известного рэпера Серегу, который исполнил свои главные хиты, чем разогрел и без того разгоряченную красивыми боями публику. После турнира все желающие остались на стильное клубное афтепати, где могли пообщаться с гостями турнира и бойцами.

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