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Горячий день на Донбассе: погиб один украинский военный, взорваны двое боевиков

26 февраля, 20:17

Боевики обстреляли украинские позиции, а наши взорвали УАЗик боевиков

На протяжении дня, 26 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Боевики обстреляли украинские позиции с запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

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  • два раза рядом с Марьинкой – с миномета калибра 120 мм противник выпустил 11 мин и совершил 12 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета;
  • трижды вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела по нашим позициям:

  • Возле Орехово – с 120-мм миномета – 4 мины, со станковой противотанкового гранатомета – 25 выстрелов.
  • За пределами участка разведения в районе населенного пункт Золотое-4 – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня, 26 февраля, вблизи населенного пункта Майорское результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил.

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В свою очередь украинские военные, в районе Крымского Луганской области, с помощью противотанковой ракеты уничтожили УАЗик с боевиками. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Роман Доник.

За минувшие сутки, 25 февраля, боевики обстреливали украинские позиции на Донбассе пять раз. Но тогда потерь в рядах украинских военнослужащих не было.

Ранее, напомним, мы также рассказывали, как бойцы 93-й бригады ВСУ "Холодный яр" уничтожили огневую точку боевиков, которая работала на Луганском направлении.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс погиб боевики военнослужащие ООС

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