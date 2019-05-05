Горячий сезон заработков в Украине: каких специалистов ищут на лето

Для сезонных работ активно ищут продавцов, горничных, водителей и тату-мастеров

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Совсем скоро на рынке труда будет наблюдаться традиционный летний бум вакансий. В разгар сезона украинцы ищут новые места для работы и подработок, а предприниматели не скупятся на предложения. Официанты, вожатые в лагеря, спасатели, повара, бармены, администраторы, аниматоры – все эти вакансии летом пользуются популярностью. Сайт "Сегодня" рассказывает, какую работу предлагают украинцам, сколько за это платят и куда можно поехать.

Какие работники нужны

Рынок труда в Украине зависит от сезонных колебаний; в конце весны появляется очень много вакансий с сезонной занятостью. Это удобно и выгодно как для работодателей, у которых с приходом лета добавляется забот, так и для соискателей, которые получают дополнительный заработок.

Правда, недавно в Урядовом курьере писали, что такое явление, как сезонная работа, сейчас идет на спад, т.к. работодатели пытаются сохранить специалистов, чтобы те не уехали из страны в условиях активной трудовой миграции. Согласно исследованиям социологической группы "Рейтинг", сейчас только 8% украинцев отлично оценивают свои шансы на поиск работы в том регионе, где они живут. Еще около 15% оценивают свои шансы на поиск работы, как "неплохие".

"Основной фактор, который может вернуть наших трудовых мигрантов обратно в страну, это предпринимательство. Каждый второй, кто хочет поехать на заработки за границу, отвечает, что готов инвестировать заработанные деньги в собственное дело в Украине", – пояснял Алексей Антипович, руководитель социологической группы "Рейтинг".

Несмотря на это, сезонные вакансии уже начинают активно появляться на рекрутинговых сайтах. В HeadHunter Украина отмечают, что работодатели активно ищут сотрудников по таким профсферам:

"Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты" (эстетисты-массажисты, косметологи, парикмахеры, мастера маникюра и педикюра и т. д.);

"Искусство, развлечения, масс-медиа" (фотографы, ивент-менеджеры, художники и т. д.);

"Транспорт, логистика" (водители-экспедиторы, работники склада и т. д.);

"Продажи" (реализаторы сезонных товаров, продавцы-консультанты, сотрудники колл-центров и т. д.);

HoReCa (шеф-повара, управляющие ресторанами, барами, повара, официанты, бармены, специалисты по бронированию, размещению и обслуживанию гостей, персонал кухни, управляющие гостиницами и туристическим бизнесом, аниматоры, хостес, специалисты по оформлению виз, организаторы встреч, конференций, сомелье и т. д.);

"Рабочий персонал" (работники по огородным и садовым работам, комбайнеры, озеленители, разнорабочие, грузчики, электрики-холодильщики, уборщики и т. д.);

"Строительство" (риелторы по загородной недвижимости, строители);

"Домашний персонал" (домработницы/домработники, горничные, садовники, помощники по хозяйству, воспитатели, гувернантки, няни, персональные водители, повара);

"Безопасность" (инструктора по технике безопасности, охранники).

На рекрутинговом портале HeadHunter Украина рассказали, что количество вакансий по указанным профсферам "в сезон" может увеличиваться на 20-70%.

"По состоянию на конец марта 2019 года самый активный рост количества вакансий, согласно анализу базы вакансий hh.ua, произошел в профсфере "Домашний персонал" — по сравнению с январем 2019 г. Количество предложений о работе в ней выросло на 41%. Немного отстает "Туризм, гостиницы, рестораны" — по сравнению с началом года количество вакансий в этой профсфере выросло на 34%. И замыкает тройку самых активных работодателей "Безопасность", где количество предложений о работе в марте увеличилось на 20%", – отметили эксперты.

Особой популярностью во время горячего сезона из года в год стабильно пользуются сферы продажи, обслуживания, административная работа, сельское хозяйство, строительство и т.д. Так, HR-эксперт портала Rabota.ua Татьяна Пашкина ранее рассказывала, что чаще всего ищут продавцов-консультантов, промоутеров, операторов и курьеров.

"Такие должности, как продавец-консультант, мерчендайзер, торговый представитель, промоутер. Далее идут работы оператора колл-центра, курьера, а в сфере гостеприимства выбор еще богаче – администратор, хостесс, официант, повар, помощник повара, бармен, бариста, кондитер, матрос-спасатель, бич-бой и т.д.", – отметила Пашкина.

Где ищут специалистов и сколько платят

География сезонной занятости в Украине вполне ожидаемая – больше всего предложений в курортных областях и там, где есть различные базы отдыха, санатории. Согласно статистике служба занятости, больше всего предложений сезонной занятости в прошлом году было в Одесской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской и Киевской областях.

В HeadHunter Украина добавили, что в региональном срезе активнее всего ведут себя работодатели Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Ивано-Франковской, Черниговской, Херсонской, Николаевской областей.

Что касается оплаты, то сейчас на рекрутинговых порталах можно найти самые разнообразные варианты. Например, на сайте OLX есть много предложений для продавцов на торговые точки в Одессу, Затоку, Бердянск, где обещают платить от 6 до 15 тыс. грн в месяц. Есть много вакансий художников временных тату без опыта работы, график – по 12 часов работы в день, а за неделю обещают от 3 тыс. грн и дополнительный процент от прибыли.

Также ищут горничных в отели и на туристические базы – им обещают обеспечить питание и проживание, правда, зарплата будет всего в районе 5-6 тыс. грн. В приморские города зовут барменов и официантов на зарплату от 10 тыс. грн. На сайтах попадается много предложений работы в других странах, как правило, в Польше, Эстонии, Болгарии и т.д.

В HeadHunter Украина поясняют, что основная причина, по которой украинцы выезжают заграницу – высокие зарплаты, но за 2018 г. можно отметить положительную динамику в зарплатной политике украинских работодателей.

"Однако ее характер неоднородный. Если в профсфере "Рабочий персонал" в 2018 году зарплатные предложения в вакансиях выросли на 42%, а в производстве — на 38%, что выше среднего показателя роста зарплат в прошлом году, то в профсферах "Строительство", "Туризм, гостиницы, рестораны" — на 20% и 15% соответственно, что ниже среднерыночного показателя. Для уменьшения оттока трудовой силы за границу позитивная динамика в вопросе заработных плат должна сохраниться и усилиться", – подытожили в кадровом портале.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали историю украинки, которая живет в Риме и имеет лицензию на работу таксистом.

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