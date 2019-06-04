Госбюро расследований и СБУ разоблачили группу рейдеров-вымогателей: подробности
Организаторы схемы требовали от предпринимателя 390 тысяч долларов за возвращение имущества
Государственное бюро расследований и СБУ разоблачили группу лиц, которые организовали рейдерский захват гранитного карьера и требовали от владельца за его возвращение 10 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
"К осуществлению рейдерского захвата имущества и имущественных прав предприятия на сумму 227 млн 500 тыс. грн было привлечено должностное лицо Государственной службы геологии и недр Украины, а также другие должностные лица контролирующих и правоохранительных органов", – говорится в сообщении.
Как отмечается, с декабря 2018 года по июнь 2019 года для захвата предприятия были совершены заведомо необоснованные сделки, регистрационные действия внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, с использованием поддельных документов (печатей, штампов) предприятия.
"3 июня двух участников рейдерской схемы задержали во время получения двух сумм: 390 тыс. долларов за возвращение бизнеса и 25 тыс. долларов за решение вопросов с работниками Госгеонедр. Еще двух человек задержали как соучастников совершения преступлений", – сообщили в ГБР.
Как отмечается, организаторы схемы требовали от предпринимателя 390 тыс. долларов за возвращение имущества, а иначе угрожали передать его третьим лицам, а также – 30 тыс. долларов за возобновление лицензии на добычу недр и оформление акта проверки карьера представителями Государственной службы геологии и недр без выявленных нарушений.
В свою очередь, служащие Госгеонадр путем проверок в сфере недропользования оказывали давление на представителей предприятия для того, чтобы они не оказывали сопротивление рейдерскому захвату.
Проведен обыск у главы Госгеонадр Олега Кирилюка, а также в Центральном межрегиональном отделе департамента государственного геологического контроля Госгеонадр.
Всего проведено 10 обысков в Киеве и двух областях Украины.
В реализации производства задействовано более 70 сотрудников – следователи теруправления ГБР в Хмельницком, оперативные работники военной контрразведки СБУ, процессуальные руководители Генеральной прокуратуры Украины, сотрудники спецподразделения "Альфа" СБУ.
Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 260-2, ч. 4. ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Черниговском горсовете поймали взяточников, вымогавших деньги у застройщика.
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