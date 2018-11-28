Госбюро расследований начало работу: уже открыто два дела по взяткам

Государственное бюро расследований вчера официально начало свою работу. "Сегодня" выяснила, какие проблемы возникли на старте у "украинского ФБР", когда орган полноценно заработает и чего от него ждут простые украинцы.

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Закон о создании ГБР Верховная Рада приняла в 2015-м. Но руководитель у новоиспеченного органа появился только прошлой осенью — директором Госбюро стал Роман Труба. Летом этого года стартовал конкурс директоров областных управлений, по которому должны были назначить 27 человек. И на этом этапе создание нового органа застопорилось. Труба выступил против кандидатов, заявив, что часть из них фигурирует в журналистских расследованиях, другие связаны с боевиками на Донбассе, а один и вовсе замешан в деле о госизмене. В итоге кандидатов отправили проходить детектор лжи повторно.

Вчера в бюро присягнули 295 следователей — 102 в центральном аппарате и 193 на местах. Присяга должна была проходить в торжественной обстановке, но из-за военного положения от праздничных атрибутов решили отказаться. В общей сложности в ГБР назначили 500 человек.

"ФБР по-нашему"

Задолго до начала работы новый орган в народе прозвали "украинским ФБР" из-за их полномочий расследовать преступления высших чиновников. Следователи бюро будут расследовать преступления президентов, полномочия которых прекратили, нардепов, министров, руководства Нацбанка и правоохранителей (МВД, СБУ, НАБУ и других). Предполагается, что со временем к бюро перейдут все следственные функции Генпрокуратуры. Будут заниматься следователи и расследованием коррупционных преступлений в органах власти.

Труба пожаловался, что из-за технической ошибки в законодательстве у них пока не будет оперативных работников.

"Нам придется привлекать подразделения других органов. А они нам подследственны. И мне это не нравится", — заявил глава ГБР.

Это не единственная проблема, с которой столкнулась новая служба. По словам Трубы, пока новая служба не встанет на ноги, в следственных действиях ей будет помогать Генпрокуратура — чтобы бюро не завалили уголовными делами. Госбюро все еще не переехало в подходящее помещение.

"Оно уже есть, и мы начали готовить документацию. В следующем году мы откроем конкурс на ремонтные работы. Сейчас у Центрального аппарата помещение не в идеальном состоянии", — рассказал он.

Напомним, что в госбюджете на следующий год под бюро заложили почти 1 млрд грн.

Политолог Руслан Бортник говорит, что бюро создавали по примеру Запада, где следствием занимается отдельный орган.

"Но, на мой взгляд, на полную мощность Госбюро расследований заработает только после президентских выборов. Сейчас мы видим, что остаются кадровые проблемы, много трений внутри коллектива. А после весны следующего года на ГБР ослабнет давление со стороны политиков, со стороны некоторых силовиков, которые сопротивляются запуску нового органа. Тогда, я думаю, можно будет говорить о полноценном запуске", — резюмирует он.

Уже открыли два дела за взятки

Роман Труба вчера отметил: Госбюро уже зарегистрировало два уголовных дела. По его словам, в обоих случаях фигурируют сотрудники правоохранительных органов, которые подозреваются в получении взятки. Глава ГБР не уточнил, что это за органы, сославшись на тайну следствия, но подчеркнул: речь идет о действующих сотрудниках. Вместе с тем мы связались с человеком, который сегодня должен обратиться за помощью в новое бюро.

"Дело в том, что на меня в 2007-м напали, и правоохранители завели два уголовных дела. По одному обвиняемый якобы умер, хотя ни на кладбище, ни в морге данных о его смерти я не получил. По второму постоянно срывается следствие: пропадают документы, постоянно меняются следователи. Сейчас им занимается 11-й (!), — жалуется киевлянин Анатолий Коцапчук. — Куда я только не обращался! Недавно позвонил по телефону, который указан на сайте ГБР, и там мне сказали, что именно они будут заниматься такими делами. Вот теперь планирую обратиться к ним. Не знаю, что из этого выйдет, но надеюсь, что хоть там помогут с моей проблемой".

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал народным депутатам принять за основу и в целом законопроект, который продлевает полномочия прокуратуры по досудебному расследованию уголовных производств, подследственных ГБР.

Еще 17 мая Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об усовершенствовании работы Государственного бюро расследований. Отметим, что формально Госбюро существует еще с 2015 года, когда правительство создало его своим постановлением. Ране планировалось, что Бюро расследований заработает уже в ноябре 2017 года и заберет у Генпрокуратуры Украины следственные функции. Однако сроки запуска "ФБР по-украински" сорвались.