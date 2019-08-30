Госбюро расследований проводит обыски в Национальной общественной телерадиокомпании

Государственное бюро расследований, которое ранее пришло с обысками в Верховную Раду, при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины проводит санкционированные обыски в помещении ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины". Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГБР.

"Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО "НОТУ", а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц" – говорится в сообщении.

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В Бюро подчеркивают, что обыски проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса Украины и никоим образом не препятствуют работе телерадиокомпании.

Ранее Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) с применением полиграфа.

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12 августа после допроса Порошенко в ГБР как свидетеля в деле о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой" директор Госбюро Роман Труба сообщил, что следующий допрос Порошенко может проводиться с использованием полиграфа.

Сам Порошенко заявил, что готов ответить на вопросы с применением детектора лжив прямом эфире на телеканале "Прямой".

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