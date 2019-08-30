Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

Госбюро расследований проводит обыски в Национальной общественной телерадиокомпании

30 августа, 12:07

Служебных лиц НОТУ подозревают в злоупотреблении служебным положением

Государственное бюро расследований, которое ранее пришло с обысками в Верховную Раду, при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины проводит санкционированные обыски в помещении ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины". Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГБР.

"Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО "НОТУ", а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц" – говорится в сообщении.

Реклама

В Бюро подчеркивают, что обыски проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса Украины и никоим образом не препятствуют работе телерадиокомпании.

Ранее Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) с применением полиграфа.

В тренде
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент

12 августа после допроса Порошенко в ГБР как свидетеля в деле о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой" директор Госбюро Роман Труба сообщил, что следующий допрос Порошенко может проводиться с использованием полиграфа.

Сам Порошенко заявил, что готов ответить на вопросы с применением детектора лжив прямом эфире на телеканале "Прямой".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

общественное телевидение НОТУ ГБР

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео
Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видеоПолитика
Что непросто, но можно узнать об Алексее Гончаруке
Что непросто, но можно узнать об Алексее ГончарукеПолитика
В центре Харькова к станции метро прибежала лиса: появилось видео
В центре Харькова к станции метро прибежала лиса: появилось видеоХарьков
Борец с коррупцией и
Борец с коррупцией и "крутой специалист": кто такой генпрокурор Руслан РябошапкаПолитика
В Днепропетровской области обнаружили большую наркоплантацию: появились фото и видео
В Днепропетровской области обнаружили большую наркоплантацию: появились фото и видеоДнепр
Гривня опустилась: в Украине подросли курсы доллара и евро
Гривня опустилась: в Украине подросли курсы доллара и евроФинансы

Новости партнеров

Loading...