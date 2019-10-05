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Госбюро расследований задержало организатора конвертцентра: подробности, фото

5 октября, 10:49

За непрепятствование своей противоправной деятельности задержанный готов был платить правоохранителям

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве задержали организатора конвертационного центра во время передачи 10 000 долларов неправомерной выгоды должностному лицу Управления Службы безопасности Украины во Львовской области. Об этом сообщает пресс-центр ГБР.

"Досудебным расследованием установлено: за непрепятствование своей противоправной деятельности организатор конвертационного центра предложил работнику СБУ неправомерную выгоду. Мужчина обещал платить 10 000 долларов США ежемесячно, чтобы правоохранители не употребляли надлежащие меры по документированию работы незаконного конвертационного центра", – говорится в сообщении.

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Досудебное расследование продолжается, планируется избрание в отношении задержанного меры пресечения и сообщения ему о подозрении.

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Задержанному грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра в Киеве с общим оборотом более одного миллиарда гривен в год.

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