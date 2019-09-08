Госбюро расследований задержало подполковника тылового обеспечения на взятке: фото

Начальник отдела тылового обеспечения требовал и получил неправомерную выгоду от поставщика продуктов питания

Следователи Краматорского территориального управления Государственного бюро расследований, задержали подполковника Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы по факту получения неправомерной выгоды в размере 71 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации: начальник отдела тылового обеспечения требовал и получил неправомерную выгоду от поставщика продуктов питания в размере 71 тыс. грн; сумма неправомерной выгоды составляла 10% от стоимости договора закупки пищевых продуктов для военнослужащих-пограничников", - говорится в сообщении.

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Пограничник был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Решается вопрос об объявлении задержанному сообщения о подозрении, избрании полковнику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности", - отметили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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