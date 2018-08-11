ГосЧС предупредила о чрезвычайном уровне пожарной опасности на выходных

Сегодня, 12:39

По Киеву ожидается высокий уровень пожарной опасности, до 4 класса

Фото: ГСЧС Киевской области
Фото: ГСЧС Киевской области

В Украине на выходных, 11-12 августа, и в понедельник, 13 августа, будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС ссылаясь на синоптиков.

"По данным Укргидрометцентра, 11-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по Киевской области в указанный период в большинстве районов области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, по Киеву ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

ГосЧС предупредила население, что во второй половине дня 11 августа и ночью 12 августа в западных областях грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с.

Напомним, украинские синоптики заявили, что в августе жару будут сменять дожди, которые ожидаются почти каждую неделю, но, в то же время, аномальных ливней ожидать не стоит.
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