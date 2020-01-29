Госкино возглавила экс-директор запорожского кинотеатра

Ранее на эту должность не взяли члена Наблюдательного совета Украинской киноакадемии

Марина Кудерчук / Фото: Facebook

Кабинет министров назначил Марину Кудерчук главой Государственного агентства по вопросам кино. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Правительство назначило председателем Госкино Марину Кудерчук", – написал он.

До этого назначения она работала заместителем главы Запорожской области. С киноиндустрией ее связывает работа директором запорожского кинотеатра им. Довженко.

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Ранее она работала на разных должностях в налоговой Запорожской области, после чего перешла на работу в Запорожскую ОГА: сначала в департамент экологии и природных ресурсов, потом в экологическую инспекцию при ОГА.

Отметим, что в ее образовании также отсутствует какое-либо отношение к киноиндустрии – в основном юридическое, предпринимательское, управленческое.

Как сообщали новости "Сегодня", генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член Наблюдательного совета Украинской киноакадемии Юлия Синькевич не прошла собеседование на должность главы Госкино. Украинские кинематографисты стали на ее защиту. Более 300 человек, среди которых режиссеры Ахтем Сеитаблаев и Михаил Ильенко, актриса Ирма Витовская, пришли на пикет.

Ранее министр Владимир Бородянский заявлял, что государство должно финансировать успешное кино. Он выступил с идеей создания рейтинга успеваемости в сфере кинопроизводства.

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