Электронные письма от госорганов хотят признать официально врученными

Вместо бумажных писем по адресу прописки госорганы смогут рассылать электронные письма. Такое письмо будет считаться официально врученным. Соответствующие нововведения прописаны в законопроектах №3860 и №3861, зарегистрированных депутатами партии "Слуга народа". Кому государство будет слать электронные письма, узнавал сайт "Сегодня".

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Согласно законодательной инициативе, украинцы будут получать государственный электронный адрес. Его будут выдавать во время оформления или замены паспорта. Его также получат предприятия во время регистрации. Госорганы будут иметь к ним доступ через госреестры. Электронные письма, отправленные на официальные электронные адреса, получат юридическую силу.

"Письма, отправленные на официальную электронную почту, будут считаться отправленными и врученными, и не требуют дополнительного документального подтверждения их отправления", – говорится в проекте закона.

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"Вручать" электронные письма смогут суды, адвокаты, частные исполнители судебных решений, арбитражные управляющие и судебные эксперты.

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Официальная электронная почта будет вводиться постепенно. Тем, у кого такой почты нет, письма будут отправлять в бумажной форме.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Электронная переписка с органами власти действует во многих странах, говорит Юрий Радзиевский, адвокат, управляющий партнер АО "Радзиевский и Яровой". Это экономит время и ресурсы.

"В Украине уже есть практика "официальных" электронных адресов. Пользователи "Онлайн дома юстиции", которые запрашивают выписку из реестра имущества, обременений и других – автоматически получают "официальную" электронную почту именно в формате, указанном в законопроектах – с использованием индивидуального налогового номера. Электронные письма, заверенные электронной подписью, уже около пяти лет считаются официальными документами. Иначе бы не существовало подачи налоговой и другой отчетности онлайн. Кроме того, электронные кабинеты и "официальные" электронные адреса существуют и для участников судебных процессов", – говорит адвокат.

Закон в таком виде может стать полем для коррупции

"Идея проекта закона – правильная. Но обществу и юридическому сообществу следует тщательно следить за формой и содержанием, в которых документ будет приниматься в целом", – отмечает адвокат Радзиевский.

Норма о том, что отправка электронного письма является официальным вручением – спорная, поскольку может стать полем для коррупции, считает Радзиевский. Например, в судебном процессе сроки получения корреспонденции, сроки исковой давности, "окно" обжалования и дата вступления в силу решения – связаны.

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К тому же, законопроекты не учитывают важный нюанс – человеческого фактора.

"Официальный адрес формируется при помощи ИНН или ЕГРПОУ для бизнеса. Одна ошибка в номере – и письмо отправится совсем другому адресату. Ошибку можно быстро обнаружить, если речь идет о действующем бизнесе или активном пользователе компьютерной техники. А если письмо придет на адрес ликвидированной компании или пожилого человека? В законопроекте нет ответственности за подобную неосторожность или ослаблений для граждан и предприятий, которые могут пострадать", – отмечает Радзиевский.

/ Фото: stocksnap.io

В законопроектах сказано, что украинцы смогут получать письма от госорганов. Но ничего не говорится о возможности отправлять документы в те же госорганы.

Это означает, что гражданин, который обращается в суд, будет вынужден или подавать документы в бумажной форме, или пользоваться системой "Электронный суд", которая до сих пор не работоспособна в полной мере, замечает адвокат Вадим Володарский.

"Такое одностороннее использование официального электронного адреса лишено всякого практического смысла для граждан", – считает эксперт.

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Также из проектов не ясно, смогут ли вручать электронные письма другие органы власти – полиция, администрации и так далее.

Большие проблемы могут возникнуть у украинцев, которые работают частными предпринимателями, но не работают с технологиями, считает адвокат. Например, это таксисты, работники торговли.

"Приравнивая отправку электронного уведомления к его вручению, это создаст много проблем, если человек на момент отправки находился в отпуске, на лечении и тому подобное. Не говоря уже о том, что непонятно, как это будет работать с чисто технической точки зрения, насколько корректно, всегда ли будут сообщения доходить до адресата", – отмечает Володарский.

Кроме того, ряд положений законопроектов выписаны нечетко: пользователю остается выбор – электронный адрес можно получать, а можно не получать, в нескольких пунктах проекта сказано, что почту можно получить по желанию.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 2788-д о создании почтового банка на базе "Укрпочты".

Напомним также, что недавно в Раде зарегистрировали законопроект о риелторах. Если его примут, то купить или снять жилье можно будет только через посредников. Как это может работать, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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