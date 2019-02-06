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Госпитализация украинского моряка в Керченском проливе: появились вести из России

Сегодня, 10:22

На днях у украинца были проблемы со здоровьем и он оказался в российском порту

Фото: Facebook
Госпитализация украинского моряка в Керченском проливе: появились вести из России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a98/bf8/5c5a98bf82c93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a98/bf8/5c5a98bf82c93.jpg Украина На днях у украинца были проблемы со здоровьем и он оказался в российском порту

Украинский моряк выписан из медицинского учреждения. Он был госпитализирован на днях в одну из больниц Краснодарского края после проблем со здоровьем в Керченском проливе.

Как сообщили в Минздраве по Краснодарскому краю, украинец уже выписан из кубанской больницы.

"Моряку, жителю Украины была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила его в медицинскую организацию Темрюкского района, где ему было проведено необходимое обследование, установлен диагноз. После проведенного лечения в удовлетворительном состоянии выписан из стационара", – говорится в сообщении.

Напомним, 1 февраля стало известно, что в Керченском проливе случились проблемы со здоровьем у украинского моряка и его доставили в российский порт. Оказалось, что заболел второй механик теплохода "Конопус" и судно причалило к берегу в район порта "Кавказ".

А тем временем в Москве стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у одного из военнопленных Андрея Эйдера. Как рассказывала адвокат Александра Маркова, украинскому моряку поставили странный диагноз, хотя хотят разговоры о гепатите В.

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Тег Россия, моряк, больница, Керченский пролив

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Источник:

ТАСС

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