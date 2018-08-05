Госпогранслужба рассказала о фактах предложения взяток пограничникам

Гражданин Азербайджана предложил пограничникам 500 гривен, а двое россиян – по 20 долларов США

В ходе мероприятий по противодействию коррупции и недопущения втягивания персонала в противоправную деятельность, было выявлено несколько случаев предложения взяток пограничникам, сообщает сайт Госпогранслужбы.

Гражданин Азербайджана предложил взятку в размере 500 гривен, а двое россиян – по 20 долларов США пограничникам Белгород-Днестровского отряда, чтобы без препятствий пересечь государственную границу. Правонарушители следовали через пункты пропуска "Паланка" и "Кучурган".

Подобные случаи зафиксированы в пунктах пропуска "Граденицы" и "Староказачье". Двое граждан Молдовы пытались "купить" пропуски через границу за 250 гривен и 200 молдавских леев.

Во всех случаях пограничники от взяток отказались.

Правонарушителей и сообщения о противоправных действиях, содержащих признаки уголовного преступления, предусмотренные статьей 369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" передано представителям Нацполиции.

Государственная пограничная служба Украины обратилась ко всем с просьбой не нарушать действующего законодательства Украины и не пытаться втянуть в противоправную деятельность сотрудников Государственной пограничной службы, предлагая взятки за принятие неправомерных решений.

Напомним, что с начала года пограничный контроль из-за подделки документов не смогли пройти 470 человек. Пограничники отметили, что обычно иностранцы с поддельными документами являются потенциальными нелегальными мигрантами.

Также, мы писали, что иностранец-нарушитель пытался выехать из Украины за взятку пограничникам.

Ранее СБУ поймала на взятке одесских пограничников и таможенников. На взятке попались главный государственный инспектор региональной таможни, а также старший инспектор пограничного наряда на одном из пунктов пропуска.